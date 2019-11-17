Испытанный в Сирии беспилотник-разведчик рухнул в жилом квартале в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" российского производства потерпел крушение в 70 метрах от многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. По словам следователя по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергея Бубенева, это был экспериментальный образец, выполнявший испытательный полет.

По предварительной версии, произошел отказ техники. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал Бубнов, отметив, что проблемы у беспилотника (БПЛА) начались еще до посадки. "Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб", - рассказал очевидец порталу RZN.info.

В группе "Подслушано в Рязани" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что это уже не первый случай падения беспилотника "в огород", ранее крушение произошло в соседней деревне Сальково.

Портал Avia.Pro со ссылкой на очевидцев сообщает, что еще во время полета от дрона отвалилась часть фюзеляжа, и только после этого аппарат начал падать. Предположительно БПЛА потерял контроль, вследствие чего стал резко терять высоту и протаранил верхушку дерева. Фрагменты фюзеляжа упали в нескольких метрах от детской площадки.

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов сообщил, что беспилотник должен был приземлиться на ВПП "Протасово", поэтому все экстренные службы были в готовности. "Но он не долетел, упал", - сказал Арапов РБК.

Работы по созданию разведывательного БПЛА начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". В составе одного комплекса "Орион" находится от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Главные области его применения - воздушная разведка и патрулирование, определение координат объектов и топографическая съемка местности.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Комплекс полностью разработан в России и построен из отечественных комплектующих. Как сообщал телеканал "Звезда", это первый БПЛА, продолжительность полета которого составляет более суток.

Впервые он был представлен на авиасалоне МАКС в Жуковском в 2017 году. На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

В феврале 2019 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в 2018 году "Орион" был испытан на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам собеседника агентства, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

В апреле боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" сообщали, что БПЛА "Орион-Э" российского производства якобы нанес удар по базе боевиков в окрестностях поселка Закият на севере сирийской провинции Хама.

"Московский комсомолец" после публикации видео с беспилотником привел комментарий эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова о том, что Минобороны РФ в последние годы "демонстрирует прогрессивный подход в отношениях с разработчиками перспективных систем вооружения и военной техники. К примеру, многие еще не принятые на вооружение образцы уже прошли апробацию в реальных боевых условиях в Сирии".

В августе 2019 года генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил, что серийное производство беспилотника-разведчика "Орион" для армии России уже началось и в перспективе может достичь 30 БПЛА в год. Минобороны должно получить один такой комплекс для испытаний до конца текущего года. Источник ТАСС в военном ведомстве сообщил, что авария в Рязанской области не повлияет на эти планы. Компания "Кронштадт" поможет следствию в расследовании крушения.