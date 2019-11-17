Власти Беларуси грозят жестко пресекать провокации на выборах

Глава ЦИК Беларуси Ермошина сказала, что власти не позволят участковым комиссиям обижать избирателей. В Беларуси на 110 мест в парламенте претендуют около 500 кандидатов.

Власти Беларуси обещали жестко пресекать провокации на избирательных участках во время проходящих в воскресенье, 17 ноября, выборов в Национальное собрание - парламент страны. "Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы наши участковые комиссии обижали и обижали наших избирателей", - сказала председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

Глава ЦИК также подчеркнула, что организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались". В то же время она отметила, что за минувшую ночь в стране не зафиксировано никаких происшествий, связанных с проведением выборов, и избирательные участки открылись в спокойном режиме.

Последняя диктатура Европы

В Беларуси, которую в Евросоюзе называют последней диктатурой Европы, около 7 млн граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов, в основном, независимые. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.

Вся власть сконцентрирована вокруг президента Беларуси Александра Лукашенко, который с помощью нынешних досрочных парламентских выборов желает еще больше укрепить свои позиции в преддверии запланированных на 2020 год президентских выборов. Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.