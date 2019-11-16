В Боливии в ходе протестов погибли 6 и ранены 100 человек

Столкновения произошли между членами профсоюза производителей коки и военной полицией. Демонстранты требовали возвращения свергнутого президента Эво Моралеса.

В Боливии в результате кровопролитных столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли 6 человек, еще более ста были ранены и около двухсот - арестованы, сообщили боливийские СМИ в субботу, 16 ноября. Накануне профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса.

Протестующие попытались прорваться через полицейское заграждение, чтобы пройти к месту сбора участников акции. Насилие исходило как со стороны демонстрантов, так и со стороны военных полицейских. Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон, который должен состояться в городе Кочабамба уже в тот же день, 16 ноября.

Моралес может вернуться, но попадет под суд

Аньес сказала, что Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом. Между тем Эво Моралес, находящийся в изгнании в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить "убийства", подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа. Ранее он призвал к посредничеству между переходным правительством, гражданским обществом и представителями его партии "Движение к социализму".

Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября на фоне массовых протестов против его спорного переизбрания и под давлением военных. После президентских выборов 20 октября Жанин Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временным президентом. Конституционный суд Боливии одобрил ее действия. Эво Моралес и его партия назвали случившееся путчем.