Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400

В Турции подчеркнули, что Анкара закупила российскую технику для того, чтобы использовать ее, а не складировать. Американский сенатор пригрозил Эрдогану санкциями, которые разрушат экономику Турции.

Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, а не отложить в сторону. Об этом заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу CNN Turk в субботу, 16 ноября, несколько дней спустя после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями из-за закупки С-400 и отстранил ее от участия в разработке нового истребителя F-35, который Турция намеревалась также приобрести. Демир, однако, подчеркнул, что нелогично приобретать такие системы только для того, чтобы отложить их в сторону, добавив при этом, что Анкара и Вашингтон пытаются урегулировать ситуацию.

"Мы просто не будем использовать их - неверный подход, когда речь идет о системе, которую мы закупили по необходимости и за которую мы заплатили столько денег. У нас союзнические отношения и с Россией, и с США. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - сказал Исмаил Демир.

В то же время турецкий представитель выразил готовность к сотрудничеству с США. "Как лояльные друзья и союзники мы готовы принять меры, если в данном вопросе выявятся риски, которые мы упустили", - пообещал он. Демир также сообщил, что турецкий персонал продолжает обучаться в России использованию С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Угроза новых санкций

Между тем глава комитета по иностранным делам Сената США Джим Риш пригрозил, что он представит на рассмотрение законопроект о новых санкциях против Турции, если президент этой страны Эрдоган не откажется от развертывания С-400. "Это его выбор, и он знает о последствиях", - говорится в заявлении Риша, обнародованном 15 ноября.

На встрече в Белом доме 13 ноября Риш и другие сенаторы обменялись с Эрдоганом мнениями по поводу С-400. "Мы недвусмысленно вернули его к реальности - к реальности сокрушительных санкций для турецкой экономики и ясно выразили обеспокоенность его нападением на курдов, - сказал сенатор. - Мы надеялись на то, что Эрдоган покинул встречу с ясным пониманием жесткой позиции Сената и недопустимости сохранения российских комплексов С-400. Теперь же мы слышим, что он не только оставит С-400, но и развернет их в ближайшие месяцы. Если он не откажется от этой позиции, то я буду продвигать законопроект о санкциях против Турции", - пообещал Джим Риш.