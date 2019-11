Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетный обстрел города Беэр-Шева с территории сектора Газы в ночь на субботу, 16 ноября, нанесли удар по объектам террористической организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians overnight, our forces struck Hamas terror targets in Gaza.

Hamas will bear the consequences for attacks against Israeli civilians.

We remain prepared for various scenarios.