Глава РУСАДА призвал к кардинальным изменениям в российском спорте

В российском спорте ничего не изменится, если не уйдет старая гвардия функционеров, работавшая грязными методами, заявил Юрий Ганус. Исполком WADA получит рекомендации, определяющие судьбу РУСАДА, 17 ноября.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус вновь призвал осуществить кардинальные изменения в спорте России. Старая гвардия чиновников, функционеров, работающих грязными методами "должна уйти из министерства и спортивных федераций, иначе ничего не изменится", цитирует Гануса в пятницу, 15 ноября, интернет-издание Spiegel Online.

Последние несколько лет Россия постоянно фигурирует в заголовках, посвященных допинг-скандалам, отмечает издание. Сейчас РФ вновь подозревают в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Министр спорта страны Павел Колобков говорит, что никаких манипуляций не было, ссылаясь на технические проблемы. "Это глупость", - утверждает Ганус, добавив, что министр спорта живет в мире иллюзий.

Ранее в интервью газете The New York Timеs глава РУСАДА заявил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками. За свою позицию, отмечает Spiegel Online, Ганус в России подвергается клевете и угрозам.

WADA получит рекомендации 17 ноября

Члены комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в воскресенье, 17 ноября, обсудят итоги встречи с российскими экспертами, посвященной теме манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории и предоставят конкретные рекомендации WADA. Об этом в интервью немецкому эксперту по допингу, журналисту Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt) рассказал глава комитета Джонатан Тейлор. По его словам, данные московской лаборатории являются недостоверными и неполными, в них были внесены некоторые изменения.

Тейлор предупреждает, что если это будет доказано, то последствия могут быть самыми серьезными: от лишения РУСАДА аккредитации и запрета на проведение международных спортивных соревнований в России до исключения спортивных чиновников и запрета российским спортсменам участвовать в турнирах."Запрет на участие в Олимпийских играх может стать одним из последствий, которые могут быть предложены", - заявил Тейлор.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую им ранее передали для изучения. Российским спортивным властям было дано три недели на объяснения. Решение о возможном повторном лишении РУСАДА аккредитации может быть принято до конца текущего года.