Вдова Литвиненко грозит Борису Джонсону судом из-за доклада по России

Марина Литвиненко может оспорить решение правительства Великобритании не публиковать доклад о возможном вмешательстве России в британскую политику.

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко может подать в суд на Бориса Джонсона из-за решения британского правительства не публиковать доклад по России. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 16 ноября.

Адвокат Литвиненко Елена Цирлина заявила Reuters, что премьер-министру Великобритании направлено письмо, ответ ожидается до вечера 19 ноября.

Доклад опубликуют после выборов?

Парламентский доклад о масштабе и степени угрозы, которую Россия представляет для Великобритании, должен был быть опубликован в начале ноября. Однако правительство затягивает его публикацию из-за политического кризиса в стране.

12 декабря в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы, оппозиция настаивает, чтобы доклад был опубликован до выборов и британские граждане могли оценить риски российского вмешательства в выборы.

Отмечается, что иск Марина Литвиненко подаст только в том случае, если соберет средства на работу юристов через краудфандинговую платформу.