Польша добилась от Netflix исторической справедливости. Они спорили о концлагерях

Авторы сериала Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) согласились добавить аннотации к карте Европы, возмутившей польского премьер-министра.

Действие сериала "Дьявол по соседству" происходит во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает об охоте за Иваном Демьянюком, уроженцем Украинской ССР, попавшим в плен и ставшим охранником в концлагерях. Демьянюк, по показаниям свидетелей, отличался жестокостью и получил прозвище Иван грозный.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сериале допущены исторические ошибки. В письме, адресованном главе Netflix Робу Хастингсу, он потребовал исправить карту.

"[В сериале] вообще никак не комментируется и не объясняется, что этими лагерями управляли немцы. Карта не просто неверная, она заставляет зрителя верить, что эти лагеря организовали и управляли ими поляки", - написал Моравецкий.

В сериале оккупированная Польша изображена в своих нынешних границах. Польша в сериале простирается довольно далеко на восток, на территорию, которую контролировал Рейхскомиссариат Украина, действовавший на Украине нацистский оккупационный режим, и на север, на территорию Рейскомиссариата Остланд.

.@Netflix, stay true to historical facts! During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 10, 2019

В пятницу в Netflix заявили, что не будут исправлять карту, но добавят комментарии, чтобы обозначить, что концлагеря создали не поляки, а нацисты. Представитель компании пояснила, что карту Польши авторы сериала взяли из израильских и американских телесюжетов про суд над Иваном Демьянюком.

Польша, Холокост, Демьянюк

В Польше активно борются обвинениями в сотрудничестве с нацистским режимом во время Второй мировой. В 2018 году в стране приняли закон, предусматривающий за такие заявления уголовную ответственность. Позже уголовную ответственность заменили на административную.

Закон также запрещает называть развернутые на территории Польши нацистские лагеря смерти "польскими" и предусматривает ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Израиль раскритиковал этот закон, обвинив Польшу в попытке переписать историю.

Охранника концлагерей Ивана Демьянюка после войны судили в трех странах - США, Германии и Израиле. В Испании его обвинили в соучастии в геноциде. В апреле 1988 года он был приговорён к смертной казни израильским судом, но в 1993 году приговор отменили.

В 2009 году США выдали Демьянюка Германии, немецкая прокуратура обвинила его в пособничестве убийству в 27 900 случаях. Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения, но освобожден на время рассмотрения апелляции.

Демьянюк скончался в доме престарелых на немецком курорте Бад-Файльнбах в возрасте 91 года.