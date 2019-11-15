Борис Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику. "Свидетельств этому нет", - сказал Джонсон в эфире BBC News.

В ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон сказал, что он не видит причины ускорять процесс публикации. "Я не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы", - сказал премьер.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще 4 ноября. В докладе утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента. В начале ноября сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода Великобритании из ЕС.

Между тем британский политик и бывший глава парламентской группы по России Крис Брайант опубликовал в The Guardian статью, в которой утверждает, что нынешнее правительство намерено блокировать доклад о вмешательстве России. Выдержки из перевода статьи приводит InoPressa.

По словам Брайанта, еще в 2009 году его коллега Марк Франсуа "совершенно ясно дал понять", что будущее правительство консерваторов намерено "нормализовать" отношения с Россией. Поэтому представители Консервативной партии проигнорировали в том числе и улики, указывавшие на Россию в "деле Литвиненко". "Как достаточно открыто заявила тогдашний министр внутренних дел Тереза Мей, причина, по которой она блокировала расследование его убийства, заключалась в том, что оно бы повредило дипломатическим отношениям. В российской тюрьме в 2006 году умер Сергей Магнитский, который, работая на британскую фирму, раскрыв обширную коррупцию кремлевских чиновников. Но всякий раз, когда я спрашивал Кэмерона и Мэй, запретят ли они въезд в Соединенное Королевство кому-либо, связываемому с его убийством, они напускали тумана и уклонялись от ответа", - пишет Брайант.

По его словам, одним из итогов этого стал мощный приток денег российских олигархов в Великобританию, при этом многие из них "вкладывались" именно в Консервативную партию. "Порой средства вкладывали сами олигархи, например, Александр Темерко, заработавший на продаже оружия. Порой - жены олигархов, получившие британское гражданство, как в случае с Любовью Чернухиной, чей муж был заместителем министра финансов Путина", - отмечает Брайант. По его оценке, с 2009 года россияне вложили в Консервативную партию как минимум 3,5 млн фунтов стерлингов, из них не менее 500 тыс. фунтов стерлингов только за прошлый год.

"Неудивительно, что правительство твердо намерено заблокировать обнародование доклада Комитета по разведке. Стоит внимательно послушать, что один за одним говорят министры-консерваторы. Они никогда не отрицали попытки России вмешаться в нашу демократию. Что они неоднократно говорили, так это то, что до сих пор не было "успешных" попыток", - подчеркивается в публикации.

Автор также заявил, что во время служебного визита в Нижний Новгород он перенес пищевое отравление, а в течение всей ночи ему "каждый час" звонили в номер. По его словам, это "стандартные меры раздражения, которые ФСБ применяет по отношению к "трудным" гостям". Кроме того, после резких высказываний о Путине в парламенте консерваторы "стали напрямую работать с посольством России", чтобы сместить Брайанта. Теперь, по его словам, обнародование доклада Комитета по разведке является единственным способом противостоять влиянию России.