Перемирие нарушено: ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа

Согласованное ранее перемирие между "Исламским джихадом" и Израилем было нарушено менее чем через сутки. Ранее погибли свыше 30 палестинцев.

ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля в четверг, 14 октября. Цель ударов — объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". По словам израильских военных, удары являются ответом на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю.

Крупнейшее обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада". Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

Утром в четверг стороны согласовали режим прекращения огня, однако он продержался менее суток. В ЕС заявили о недопустимости ракетных ударов по мирному населению и призвали стороны к оперативной и полной деэскалации.