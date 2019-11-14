Опубликованы новые доказательства причастности к боям в Донбассе ФСБ и Минобороны РФ

В четверг Международная следственная группа (JIT) опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения пророссийских вооруженных формирований на территорию Украины. Кроме того, так называемым ополченцам отправляли оружие по каналам ФСБ и ГРУ, а руководителей для ДНР и ЛНР подбирали в Москве.

"Влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в ДНР, - говорится в сообщении JIT. - В июле 2014 года руководство ДНР практически ежедневно созванивалось с представителями России. <...> Разговоры происходили, в основном, посредством телефонных аппаратов предоставленных ФСБ". JIT утверждает, что все это играет важную роль в контексте того, как в ДНР появился зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing с сотнями пассажиров на борту. Ранее было установлено, что этот ЗРК "Бук" был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

Среди перехваченных оказался разговор Александра Бородая от 3 июля 2014 года. На тот момент он занимал должность председателя Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Перехват подтверждает, что Бородай фактически был марионеткой Кремля. "Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все", - сказал Бородай.

При этом политолог Александр Бородай был не рад, что Москва втянула его в "донбасскую авантюру". "Значит, у нас тут, *** (блин), "*** (офигенное) мероприятие", в кавычках, государственной важности. Будем сегодня правительство ставить. Значит к тебе следующее указание, совет - вы сидите, тихонечко, не высовываетесь, если тебе звонят за комментариями, говоришь что поддерживаешь. Мне *** (блин) сюрприз устроил город Москва, размером, *** (блин), *** (долбаный) карась. Ты знаешь, кто будет премьер министром у нас, Серег?.. Это я буду, *** (блин)! А я *** (блин) *** (плевал на) это всё!", - произнес Бородай.

В другом разговоре в начале июля 2014 года боевик с позывным "Монгол" сообщает коменданту Макеевки, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" (Сергей Шойгу, министр обороны РФ). Эти люди, по словам участника пророссийского вооруженного формирования, "выкидывают *** (вон) местных полевых командиров из подразделений", после чего командование берут на себя "москвичи".

В другом разговоре от 18 июля 2014 года "Монгол" и "Шериф" говорят друг другу, что "получают команды из Москвы". Но у одного куратор - ФСБ, а второй подчиняется ГРУ (сейчас Главное управление Генштаба ВС РФ). Из-за этого, в частности, отношения между различными группировками сепаратистов были напряженными. В одном из разговоров ополченец жалуется "Монголу" на то, что тот похищает его людей. Кроме того, подчиненных Монгола подозревают в жестоких убийствах и грабежах, в том числе в Торезе. "Вы, сука, оттуда тащили все, что не прибито гвоздем, *** (блин), включая Порша, *** (блин) *** (нафиг). Понимаешь, обычные *** (блин) разбойники с большой дороги, *** (блин)", - озвучил претензии собеседник "Монгола". По его же предположению, подчиненные "Монгола" могли разграбить хранилище Нацбанка, утащив оттуда 15-16 килограммов платины, что якобы подтверждается радиоперехватом.

Чаще всего боевики обсуждали с Кремлем вопросы по шифрованной связи, предоставленной ФСБ. Однако детали шифрования они обговаривали по обычной связи, отмечает The Insider. JIT отмечает, что ключевые фигуры в ДНР регулярно перезванивались с "серией" телефонных номеров, в которых первые девять цифр были одинаковыми, отличались только последние две цифры. В целях большей безопасности они, по-видимому, использовали устройство-скремблер. У Александра Бородая был телефонный номер из этой же серии (7 926 531-85-14), и в период с июня 2014 года по середину августа 2014 года он почти ежедневно созванивался с тремя другими номерами из этой серии: 7 926 531-85-28, 7 926 531-85-20 и 7 926 531-85-63.

В одном из разговоров помощник президента РФ Владислав Сурков говорит Бородаю, что направляет к нему из Москвы человека по фамилии Антюфеев, которого нужно поставить во главе госбезопасности ДНР. Если же нынешний глава ведомства заартачится, под Антюфеева необходимо создать отдельное ведомство. "Пусть создадут еще одну спецслужбу. Ничего там страшного не случится", - сказал Сурков.

В том же разговоре помощник президента РФ намекает на свою прежнюю службу в ГРУ в молодые годы, и обещает тоже при необходимости приехать на Донбасс и вспомнить "боевое прошлое". "При необходимости прибудем непосредственно… Я думаю, я вспомню, чему меня раньше учили, что-нибудь смогу все-таки, несмотря на одышку и престарелый возраст", - сказал Сурков, смеясь.

7 июля 2014 года некий Сергей позвонил из Крыма Владимиру Ивановичу, которого в другом разговоре называют "большим начальником", "прилетевшим из Москвы". Сергей сообщает, что на следующий день он летит в Ростов-на-Дону с командой из семи человек и в субботу они уже должны прибыть в пункт назначения (вероятно, на восток Украины). Для их задания им потребуются некоторые вещи, причем все это согласовано с главой ФСБ Бортниковым.

В перехваченных разговорах упоминается роль генерала Сердюкова, командующего Южным военным округом Российской Федерации, в поставке техники для задания. Сергей также говорит о российском министре обороны Шойгу, который, как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии.

JIT призвал свидетелей, которые могут предоставить информацию по озвученным темам, связаться с ее представителями, обещая предоставить необходимую защиту.

Напомним, малайзийский Boeing 777-200, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек (граждане почти двух десятков государств), все они погибли.

Для расследования катастрофы была создана Международная следственная группа. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук".

В июне 2017 года страны, входящие в состав следственной группы, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении будет проходить в голландском суде и по голландским законам.

Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Следствие также установило имена военнослужащих 53-й зенитной бригады ВС РФ, которые находились в районе российско-украинской границы в середине июля 2014 года. Были опубликованы даже фотографии этих военнослужащих. Предположительно, именно они обслуживали ЗРК "Бук", из которого сбили лайнер.

Прокурор Нидерландов признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи ранее обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

Также в статусе подозреваемого по делу проходит Владимир Цемах, который летом 2014 года "был начальником ПВО" в Снежном. Именно в районе этого города были зафиксированы на видео передвижения "Бука" непосредственно перед тем, как лайнер упал на землю. Цемах также лично прятал "Бук" после инцидента, о чем он говорил в интервью. Видеозапись этого разговора расшифровали журналисты группы Bellingcat.