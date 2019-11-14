Бундестаг одобрил законопроект об обязательных прививках от кори

В случае принятия закона бундесратом вакцинация от кори станет обязательной в школах, детсадах, общежитиях для беженцев и других учреждениях. За нарушения будут штрафовать.

Германский бундестаг в четверг, 14 ноября, принял во втором и третьем чтениях предложенный правительством страны закон об обязательной вакцинации против кори. Документ поддержали 459 депутатов, 89 высказались против, еще 105 воздержались, сообщается на сайте парламента. Если этот закон будет одобрен бундесратом (представительством федеральных земель), он вступит в силу 1 марта 2020 года.

Согласно закону, при приеме в детские сады, частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете). Родители детей, которые уже посещают детские сады и школы, должны будут представить справку о прививке до 31 июля 2021 года.

Штрафы за отсутствие прививки

Вакцинация от кори станет обязательной и для частных нянь, сотрудников детсадов, школ, медицинских учреждений и других общественных заведений, а также соискателей убежища, проживающих в общежитиях, и сотрудников таких общежитий. В случае нарушения может быть назначен штраф. Если родители отказываются прививать своих детей, посещающих детсад или школу, штраф может достигать 2500 евро.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркнул, что корь является очень серьезным заболеванием, которое может привести к тяжелым последствиям. Делать прививку или нет - это вопрос не личного выбора каждого, а ответственности перед окружающими, заявил Шпан. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в 2018 году в Германии были зафиксированы 543 случая заболевания корью.