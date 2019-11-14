В Украине в фильме про Путина замазали лицо Никиты Михалкова

В Украине прокатчику фильма Виталия Манского "Свидетели Путина" пришлось замазать лицо российского кинорежиссера Никиты Михалкова, фигурирующего в картине. Михалков в Украине включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

На то, что лицо Михалкова было замазано, обратили внимание пользователи соцсетей и подтвердил в разговоре с Би-би-си сам Манский.

"Как ни смешно, но это правда, - заявил Би-би-си режиссер. - Мне кажется, что это такая игра все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил: выполнение этих достаточно абсурдных требований формальным способом. Мне, откровенно говоря, очень жаль, что так было сделано. На этом лице [Михалкова] есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность - не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины. Но - имеем то, что имеем".

В центре сюжета "Свидетелей Путина" - день внеочередных президентских выборов в 2000 году, состоявшихся после отставки Бориса Ельцина с поста главы государства. Манский тогда снимал предвыборный штаб Путина, и в том числе неформальное общение и.о. президента и его соратников.

Манский - известный российский документалист, один из признанных в мире мастеров документального кино, часто затрагивающего политические темы. На его счету десятки фильмов, многие из которых ("Частные хроники", "Благодать", "Труба", "В лучах солнца") удостаивались призов на международных фестивалях.

В сентябре министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил в интервью Украинской службе Би-би-си, что фильмы Никиты Михалкова должны быть запрещены в стране.

"Его фильмы, его творчество должно быть запрещено в Украине, потому что это - символизм. Этим мы говорим, что так с нами нельзя поступать. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии", - говорил чиновник.

Никита Михалков был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, в начале 2018 года. Министерство культуры Украины ведет "черный список" с августа 2015 года. Сейчас в списке 150 человек.