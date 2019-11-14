Израиль и Газа договорились о прекращении огня

После двух дней артиллерийских обстрелов с обеих сторон вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сектором Газа.

Это было самое ожесточенное столкновение за последние несколько месяцев. Египетские и палестинские источники уточнили, что перемирие началось в 05:30 утра (06:30 по Москве). Официального комментария со стороны властей Израиля пока не было.

Палестинская сторона заявила о том, что до вступления в силу договоренности о прекращении огня в результате израильского авиаудара в Газе была убита семья из восьми человек.

Палестинские источники также сообщили о том, что всего за время столкновения погибли 32 палестинца. Израильская сторона заявляет, что более 20 погибших палестинцев были боевиками.

По информации врачей с обеих сторон, ранения получили десятки палестинцев и израильтян.

Что послужило причиной обстрелов?

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту.

Считается, что "Исламский джихад" пользуется поддержкой Ирана, штаб-квартира организации находится в Дамаске.

Армия обороны Израиля обстреливала объекты, которые, как она считает, принадлежали "Исламскому джихаду".

Высокопоставленный египетский чиновник сообщил агентству Франс пресс, что соглашение о прекращении огня было заключено "в результате усилий Египта".

Посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что и ООН, и Египет "усердно работали, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и не дать начаться войне".

В своем "Твиттере" он призвал обе стороны "проявить максимальную сдержанность и внести свой вклад в предотвращение кровопролития".

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль не хочет обострять ситуацию, но готов к затяжному конфликту.

"Тот, кто думает, что может бить по нашим гражданам и остаться вне нашей зоны досягаемости, ошибается", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Палестинские организации в Газе тогда же выпустили совместное заявление, в котором обещают, что Израиль столкнется с последствиями.