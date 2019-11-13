Доцента-расчленителя Соколова обвинили в гибели еще одного человека в 1981 году тогда ему помог отец "при погонах

Санкт-петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении тела своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, припомнили гибель еще одного человека, случившуюся, как минимум, при его участии.

Как пишет в своем блоге писатель Андрей Егоров, в 1981 году 25-летний Олег Соколов принимал участие в съемках исторического сериала "Россия молодая" по книге Юрия Германа. Участница съемок, архитектор Ирина Федорова, рассказала, что Соколову тогда доверили перегон исторического корабля, причем он якобы настаивал на этом сам.

"Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики - красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека - лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным", - цитирует Егоров слова Федоровой. "Московский комсомолец" со ссылкой на интервью Федоровой называет имя погибшего - Владимир Сорокин.

По ее воспоминаниям, на борту оставались студенты, но Соколов бросил их, а сам уплыл на лодке вопреки морскому правилу для капитана - покидать тонущий корабль последним. Одному из оставшихся на борту спастись так и не удалось, и Соколова обвинили в его гибели. Но в итоге он отделался условным сроком "благодаря отцу, который был "при погонах" и, "мягко говоря, обошел все кабинеты", чтобы "отмазать сына".

Соколов, которого после ареста за убийство студентки посетили правозащитники, заявил им, что "оступился один раз в долгой, честной жизни". "Этот срок у него есть. Так что, Анастасия Ещенко это не первый человек, который погиб по его вине. На его совести уже вторая смерть. И еще неизвестно, может быть, и не вторая", - отмечает Ирина Федорова.

Андрей Егоров же советует обратить внимание и на загадочную смерть первой жены Соколова. "К сожалению, информация Лен-ТВ по поводу этого эпизода условного срока историка очень скудная. Но мы копаем по маленьким кусочкам, создавая цельное полотно", - заключил Егоров.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, направивший в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата СК для расследования убийства девушки, в котором обвиняют доцента Соколова, заявил, что обвиняемого проверят и на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Доцент истфака СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября. Его достали в пьяном состоянии из речки Мойка с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице.

Убитая и расчлененная Анастасия Ещенко училась в аспирантуре СПбГУ, была ученицей Соколова и его сожительницей. В суде следователь уточнил, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Для расправы педагог использовал обрез мелкокалиберной винтовки. Соколов сказал в суде, что прожил с Анастасией в гражданском браке пять лет, представил ее своим друзьям как невесту, и в дальнейшем планировал жениться. "Мы друг друга любили очень сильно", - добавил он.

По словам Соколова, преступление он совершил в ходе ссоры, причем Анастасия якобы первая напала на него, вооружившись ножом. "Она казалась мне прекрасным идеалом, но превратилась в чудовище", - добавил преподаватель. Он утверждает что Ещенко ревновала к его детям от другого брака и проявляла "много агрессии".

Чтобы скрыть убийство, Соколов решил расчленить труп пилой и выбросить останки в Мойку. Затем он собирался торжественно совершить самоубийство в Петропавловской крепости в образе Наполеона на глазах у туристов. Дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы. Часть останков, выброшенных в реку, отнесло по течению реки Екатерингофки. После двух суток поисков водолазам удалось найти только туловище убитой.

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов является автором серии монографий, посвященных армии Наполеона и самой личности полководца. По некоторым данным, преклонение историка перед французским военачальником XIX века дошло до того, что Соколов считал себя "реинкарнацией Наполеона". Об этом рассказала одна из выпускниц истфака СПбГУ, назвавшая Соколова "больным" и "самодуром".

В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.

Заслуги Соколова признавали и во Франции. В 2003 году президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении его орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории страны и ее армии. Однако после убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. СПбГУ официально расстался с сотрудником 11 ноября.