Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане

Экс-президент Казахстана полагает, что личная встреча двух лидеров позволит урегулировать конфликт на востоке Украины. По словам Назарбаева, согласие Зеленского на такую встречу уже получено.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане для урегулирования конфликта на востоке Украины. "Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" во вторник, 12 ноября, в Нур-Султане.

По словам Назарбаева, сейчас подходящее время для встречи Путина и Зеленского тет-а-тет. "Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос (урегулировать конфликт в Донбассе. - Ред.) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - сказал бывший казахстанский президент.

Назарбаев отметил, что он уже получил у Зеленского согласие на личную встречу с Путиным и сообщил об этом президенту России. "Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал он. Назарбаев также призвал не сомневаться в желании Путина заключить мир в Донбассе. "Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - подчеркнул казахстанский лидер.

Казахстан как площадка для международных переговоров

Украина обвиняет Москву в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, продолжающемся уже более пяти лет, и называет Россию страной-агрессором. Москва отвергает обвинения Киева. Казахстан уже выступал в качестве площадки для многосторонних переговоров - в 2017 году там состоялись встречи по урегулированию войны в Сирии.

В середине октября с предложением провести встречи Зеленского и Путина на саммите лидеров СНГ выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России", - сказал он тогда. В конце октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате".

Контакты между Путиным и Зеленским

Впервые Зеленский и Путин провели телефонный разговор 11 июля, президенты тогда обсудили ситуацию в Донбассе и освобождение удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков, задержанных при попытке пройти по Керченскому проливу в конце 2018 года. Этот телефонный разговор в итоге привел к масштабному обмену заключенными между Москвой и Киевом.

В конце августа Владимир Зеленский сообщил, что договорился о личной встрече с Владимиром Путиным в "нормандском формате". Он сказал, что Москва и Киев смогут договориться между собой только "глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров".

Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин "исполнен прагматизма" в отношениях с Украиной, однако двухсторонняя встреча "нужна ради результата".