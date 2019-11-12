Как арестовывали историка Соколова: "Я потерял контроль над собой"

11 ноября Октябрьский районный суд арестовал доцента истфака СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей сожительницы и бывшей ученицы Анастасии Ещенко. Соколов заявил, что раскаивается и согласен с арестом, на котором настаивало следствие, — для начала, до 8 января 2020 года.

В ночь с 7 на 8 ноября Соколов в своей квартире на набережной Мойки убил бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой жил последние пять лет. После убийства историк расчленил тело и по частям выбрасывал его в Мойку. В процессе он много пил и во время очередного похода с сумкой не удержался и упал в реку.

Соколова спасли, при нем нашли пакет с женскими руками, а затем при осмотре квартиры — женскую голову и тело. В день судебного заседания на Мойке продолжали работать спасатели в поисках того, что доцент все же успел утопить.

К подъезду дома, где случилась трагедия, жители города принесли несколько цветов, а пока шло судебное заседание, на стену прикрепили портрет убитой с небольшой биографической справкой: "Погибла при невыясненных обстоятельствах на 25 году жизни, не успев реализовать свой научный потенциал и личные планы", — было сказано в ней.

Соколова завели в зал, туда по очереди начали пускать операторов. Подозреваемый, казалось, ни на кого не обращал внимания и либо молчал, либо переговаривался о чем-то со своим защитником Александром Почуевым.

Одна из журналисток федеральных агентств писала заготовку новости о продлении Соколову ареста на 72 часа с рабочим заголовком "Профессора поймали за руки".

Когда судья Юлия Максименко начала заседание, подозреваемый сидел в стеклянном аквариуме, откинувшись к стене и закрыв глаза. "Олег Валерьевич, вы слышите меня?" — обратилась к нему судья. Доцент кивнул. В красном свитере и с взъерошенными волосами он был в этот момент совсем не похож на французского императора Наполеона Бонапарта, которого особенно любил изображать во время исторических реконструкций.

Еще на прошлой неделе он был известен именно по этому роду деятельности.

Адвокат, следователь и прокурор рассказали суду, что у доцента Соколова два высших образования, он разведен и имеет двух несовершеннолетних детей 7 и 12 лет, которые проживают с его бывшей супругой. Страдает хроническим гайморитом, несколько лет назад перенес инфаркт.

Адвокат Почуев попытался ходатайствовать о закрытии судебного заседания, поскольку в нем будет обсуждаться врачебная тайна и личная жизнь задержанного, но судья с этими аргументами не согласилась.

Сразу же выяснилось, что следствие ходатайствует об аресте Соколова, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, следы которого уже пытался скрыть. Соколов слушал эти выступления, закрыв глаза, а потом обхватил голову руками, начал раскачиваться и все громче стонать.

- Возьмите себя в руки, — попросила его судья, когда доценту передали бутылку воды. — Понятно, что для вас это стрессовая ситуация, но и для других она тоже стрессовая. Надо взять себя в руки и продолжать работу

- Продолжайте, — кивнул немного успокоившийся историк.

Суд согласилась выслушать характеристику на подозреваемого от его давней знакомой Вероники Карагодиной. Она рассказала, что познакомилась с Соколовым в начале 1990-х годов, работая на Ленфильме, когда он консультировал участников съемок исторического фильма.

"Меня поразил масштаб личности, его знания истории и культуры, — сказала она. — То, что мы сейчас находимся здесь, — это недоразумение, в реальность которого я не могу поверить".

Как следовало из явки с повинной, которую написал Соколов, он четыре раза выстрелил из обреза в свою бывшую студентку, расчленил ее тело и в мешках попытался выбросить в Мойку.

- Вы понимаете суть ходатайства, которое мы рассматриваем? — уточнила судья у историка.

- Я раскаиваюсь в совершенном и полагаю ходатайство следователя справедливым, — ответил он. — Я согласен.

Соколов рассказал суду, что работал профессором университета Сорбонны в Париже и там же в музее армии. Читал лекции и писал книги. "У меня сто научных трудов, 16 монографий, которые переведены на французский и другие языки". — рассказал он. В октябре он вместе с Анастасией Ещенко летал в Париж, а в обозримом будущем пара планировала пожениться.

В какой-то момент обратил внимание на журналистов в зале и пожаловался: "Они же выложат все сегодня в интернет!". Но судья сказала ему, что о его деле в интернете уже и так многое написано.

- Как вы относитесь к существу подозрений?

- Я глубоко раскаиваюсь, — повторил Соколов и снова заплакал.

Судья пыталась понять причину, по которой историк пошел на убийство, уточнив, что во всех деталях его мотивов будет разбираться следствие. Из сбивчивого рассказа подозреваемого можно было понять, что несмотря на планы пожениться, периодически у него случались ссоры с бывшей ученицей из-за детей Соколова от первого брака.

В вечер убийства они в очередной раз поссорились, и Ещенко, по словам историка, даже угрожала ему ножом, после чего он в нее и выстрелил.

"Я потерял контроль над собой. Я прожил долго. Разных женщин любил и меня любили, — сбивчиво рассказывал доцент свою историю. — Такой агрессии я никогда в жизни не видел. Я не понимаю, как такое могло произойти. Идеальная девушка превратилась в существо из страшной сказки". После этого защитники заявили судье, что все это было сказано преждевременно.

Адвокат пытался ходатайствовать о домашнем аресте для своего подзащитного: "В 63 года он не сможет препятствовать следствию. Содержать его вместе с рецидивистом, который четыре ходки к 40 годам сделал — негуманно".

Адвокат Почуев даже связался с бывшей женой историка, которая согласилась предоставить ему другую квартиру, чтобы он содержался не по своему адресу, где было совершено преступление.

Судья взяла на раздумья час, после чего объявила: Олег Соколов арестован до 8 января 2020 года, следствие продолжается.