Голунов из-за засекречивания дела настаивает на общественном расследовании

По словам адвоката журналиста, он вынужден "противостоять бездействию следствия". На заседании суда в Москве стало известно, что все материалы по делу находятся под грифом "секретно".

Российский журналист, специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов уверен, что "нужно заняться общественным расследованием", если "следствие не способно установить истину" по делу, по которому он ранее проходил в качестве обвиняемого. Соответствующее заявление репортер сделал в понедельник, 11 ноября.

По его мнению, к этому процессу можно привлечь "журналистов, других людей". Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в свою очередь рассказал, что Генпрокуратура РФ не ответила на жалобу защиты относительно бездействия следствия.

Бадамшин просил передать материалы проверки из Следственного комитета РФ в Федеральную службу безопасности. При этом через два дня после подачи иска расследование было продлено на восемь месяцев.

"Противостоять бездействию следствия"

"К сожалению, вместо того чтобы находиться по одну сторону со следствием и всячески способствовать раскрытию преступления в отношении Голунова, нам приходится противостоять бездействию следствия", - цитирует Бадамшина издание "МБХ медиа".

Между тем 11 ноября в ходе заседания Басманного районного суда Москвы со слов следователя стало известно, что все материалы дела засекречены.

"Возражаю против истребования материалов, поскольку теперь" все они "находятся под грифом "секретно", цитирует следователя "Интерфакс".

Дело Ивана Голунова

Дело корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков; на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

По состоянию на ноябрь все следственные действия с Голуновым, находящимся теперь в статусе свидетеля, были закончены, но он до сих пор не признан потерпевшим.