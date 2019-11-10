Досрочные выборы в Великобритании: "Брекзит", миграция и оборона

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы, исход которых трудно предугадать. DW выяснила, какую позицию занимает каждая из крупных партий по трем ключевым вопросам.

12 декабря граждане Великобритании вновь придут на избирательные участки: в этот день здесь пройдут досрочные выборы в парламент. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется, что с их помощью он сможет добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, согласованного им с Брюсселем. Ранее договор о "Брекзите" не получил поддержки в британском парламенте.

6 ноября в стране официально стартовала предвыборная кампания. Хотя возглавляемые Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства. DW изучила программы основных политических сил и выяснила, какую позицию каждая из них занимает по трем ключевым вопросам: выходу Великобритании из ЕС, миграции и оборонной стратегии страны.

"Брекзит"

Консервативная партия

Премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен довести процедуру выхода Великобритании из ЕС до конца - даже несмотря на то, что ему не удалось это сделать до 31 октября (Брюссель согласился на гибкую отсрочку "Брекзита" до 31 января 2020 года - Ред.).

Глава британского правительства надеется вернуть доверие разочарованных избирателей, голосовавших за "Брекзит". Джонсон пытается убедить их в том, что досрочные выборы - это шанс наконец претворить "Брекзит" в жизнь и заняться более важными вопросами, которые в последнее время были оставлены без должного внимания - в частности, решением проблем в сфере образования и здравоохранения, а также развитием экономики страны.

В то же время цель консерваторов - подписать новое соглашение о свободной торговле с ЕС всего через год после выхода из этой организации - выглядит слишком амбициозной. К примеру, Канаде для заключения такой договоренности с Евросоюзом потребовалось семь лет. Прежде чем соглашение с Великобританией вступит в силу, его должны будут ратифицировать все 27 оставшихся стран-членов ЕС.

Лейбористская партия

Крупнейшую британскую оппозиционную силу - Лейбористскую партию - не раз обвиняли в отсутствии у нее четкой позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза. В попытке примирить своих сторонников, голосовавших как за, так и против "Брекзита", лидер партии Джереми Корбин заявил, что планирует заключить с Евросоюзом более выгодную сделку, а затем провести новый референдум. На нем избиратели должны будут либо высказаться в поддержку сделки, либо решить остаться в составе ЕС.

Либеральные демократы

Британские либеральные демократы пытаются позиционировать себя как партию, однозначно выступающую против выхода страны из ЕС. Они предлагают приостановить этот процесс и полностью отказаться от "Брекзита". Хотя рейтинг этой политической силы в данный момент не достигает даже 20 процентов, все еще может измениться: либеральные демократы могут привлечь на свою сторону людей, традиционно голосовавших за лейбористов, однако недовольных непоследовательной позицией Корбина в отношении "Брекзита".

Оборона

Консервативная партия

Борис Джонсон неоднократно озвучивал свою концепцию "глобальной Великобритании" вне Евросоюза: помимо прочего, британский премьер планирует вкладывать средства в космические проекты, развивать судостроительную отрасль и модернизировать британский военно-морской флот. Однако все говорит о том, что влияние Соединенного Королевства на мировой арене, наоборот, уменьшится - не в последнюю очередь потому, что страна выходит из ЕС как раз в тот момент, когда так называемые "особые отношения" Лондона с Вашингтоном переживают не лучшие времена.

В прошлом Джонсон говорил, что намерен пересмотреть обязательства Великобритании в сфере обороны и добиться менее тесного сотрудничества с ЕС. При этом королевство по праву считается самой мощной военной державой в Евросоюзе. На сегодняшний день Великобритания и Франция остаются единственными его членами, обладающими ядерным оружием.

Лейбористская партия

Лейбористы, в свою очередь, подчеркивают, что численность британских вооруженных сил с 2010 года неуклонно сокращается. Ожидается, что в своем новом манифесте партия повторит свое предвыборное обещание 2017 года не отказываться от британского ядерного комплекса Trident, а также сохранить членство Соединенного Королевства в НАТО. Однако есть опасения, что Корбин и другие левые силы могут не выполнить эти обещания в случае победы на выборах.

Либеральные демократы

Либеральные демократы обещают уделить основное внимание контролю над экспортом вооружений и подчеркивают свою приверженность НАТО и ООН.

Миграция

Консервативная партия

Миграция стала одной из главных тем, обсуждавшихся в преддверии референдума по "Брекзиту" в 2016 году. Сторонники выхода Великобритании из ЕС утверждали, что мигранты из других стран Евросоюза едут сюда только за пособиями, и выступали за ограничение свободы передвижения и восстановление контроля Лондона над своими границами.

С тех пор риторика консерваторов практически не изменилась. По завершении процедуры "Брекзита" в партии намерены ввести так называемую систему баллов для привлечения квалифицированной рабочей силы. Впрочем, как именно она будет выглядеть, пока неясно.

Лейбористская партия

Лейбористcкая партия, в свою очередь, выступает за либерализацию миграционного законодательства. На партийном съезде лейбористы проголосовали за "сохранение и расширение права на свободное передвижение" и отказ от системы, в которой право иностранца на пребывание в стране зависит от его доходов и вклада в британскую экономику.

В предложении, впрочем, не указывается, каким образом в партии намерены расширить свободу передвижения и смогут ли ею воспользоваться граждане стран, не входящих в ЕС. В ходе своей кампании лейбористы будут стараться вызвать у избирателей эмоции, обвиняя своих конкурентов - консерваторов - в отсутствии сочувствия к мигрантам.

Либеральные демократы

Либерал-демократы также всякий раз подчеркивают пренебрежительное отношение консерваторов к иностранцам и их бедственное положение. Политики от этой партии обещают предоставить соискателям убежища право на работу во время рассмотрения их ходатайств и облегчить процедуру воссоединения семей для британских граждан.