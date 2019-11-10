Бразильский суд постановил выпустить из тюрьмы экс-президента Лулу да Силву

Суд в Бразилии постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, который отбывает срок за совершение коррупционных преступлений, передает агентство Reuters.

Суд в Бразилии постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, который отбывает срок за совершение коррупционных преступлений, передает агентство Reuters.

В четверг Федеральный верховный суд Бразилии вынес решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его уголовному делу.

Это нововведение позволит выйти на свободу не только бывшему главе государства Луле да Силве, но и примерно 5 тыс. других арестантов, не исчерпавших всех предусмотренных законом возможностей для апелляции. Адвокаты Лулы да Силвы уже ходатайствовали о его немедленном освобождении.

Вместе с тем бразильский парламент может принять поправку к конституции с тем, чтобы ускорить заключение осужденных под стражу. "В конце концов судьи лишь интерпретируют законодательство, а депутаты его создают", - пояснил министр.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.