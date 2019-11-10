США потребовали от Сирии и РФ прекратить обстрелы гражданских объектов

Сирийские войска при поддержке России за последние двое суток нанесли авиаудары по школе, больнице и жилым домам, в результате чего погибли 12 человек, около 40 были ранены. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь США Майк Помпео, не уточнив, в какой части Сирии это произошло.

Помпео добавил, что режим президента Сирии Башара Асада и РФ должны разрешить эту ситуацию в рамках процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить боевые действия в районах, где проживает мирное население. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус распространила в своем Twitter заявление, в котором говорится, что США "решительно осуждают" авиаудары по гражданским объектам в Сирии.

Она отметила, что в результате этих атак помимо мирных жителей гибнут сотрудники гуманитарных организаций, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры в провинции Идлиб и других регионах на северо-западе Сирии. "Последние зарегистрированные инциденты отражают хорошо задокументированную схему нападений на гражданских лиц и инфраструктуру со стороны российских и сирийских сил", - говорится в заявлении Ортагус.

Она добавила, что только на северо-западе страны "убийственная военная машина" режима Асада унесла жизни и привела к ранениям тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. "Это насилие и разрушение должно быть прекращено", - написала представитель Госдепа. В Минобороны России пока не прокомментировали новые обвинения со стороны США.

8 ноября официальный представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил журналистам в Женеве, что за последние полгода в провинции Идлиб атакам подверглись более 60 медицинских учреждений, из них четыре - на этой неделе. По его словам, эти объекты, похоже, были преднамеренно выбраны в качестве целей силами, связанными с сирийским правительством.

Россию неоднократно обвиняли в причастности к авиаударам по гражданским объектам в Сирии. В середине октября газета The New York Times сообщила, что в мае российские военные разбомбили с воздуха четыре сирийские больницы за 12 часов. Каждая из них, по данным Всемирной организации здравоохранения, входила в поддерживаемый ООН "список урегулирования конфликта", то есть они должны были быть защищены от атак.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, "серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб", а представленные в публикации доказательства атак "не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны".

Дамаск и Москва неизменно утверждают, что удары наносятся только по точно подтвержденным целям и позициям боевиков. Незадолго до выхода статьи NYT Минобороны РФ устраивало пресс-тур для российских и зарубежных журналистов по "пещерам террористов" в Идлибе, где расположены не госпитали, а склады оружия и боеприпасов, тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности.

В июне СМИ писали, что сирийские врачи стали скрывать местонахождение своих клиник от ООН из-за авиаударов по ним. ООН после серии воздушных атак российско-сирийской коалиции по провинциям Идлиб и Хама запросила у РФ подробную информацию о том, как она использует координаты расположения больниц в Сирии. В ООН отметили, что больницы подвергаются ударам с воздуха с тех пор, как поддерживаемые Россией сирийские силы начали наступление в Идлибе в конце апреля.