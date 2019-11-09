После Brexit Германия и Франция будут бороться за доминирование своих языков в ЕС

rus.DELFI.lv

Сейчас 95% документов Еврокомиссии составлено на английском языке, хотя еще 15 лет назад 20% документов было на других языках, а 30 лет назад главным языком ЕС был французский. После выхода Великобритании из ЕС Франция и Германия будут стараться увеличить влияние своих языков в Европе, пишет портал Lsm.

Еще 30 лет назад главным языком общения в управляющих органах Евросоюза был французский, который издавна был главным языком дипломатии во всем мире. Но его вытеснил английский. "Еще 15 лет назад, когда я начала работать в Еврокомиссии, около 20% оригиналов документов было на французском, — рассказала порталу Lsm Лиене Мускаре, руководитель 1-го отдела Департамента латышского языка в переводческом генеральном директорате Еврокомиссии. — Сейчас на французском и других языках осталось каких 5%". По ее мнению, английский останется основным языком ЕС и после Brexit, потому что на нем говорят Ирландия и Мальта, и радикально его популярность в европейских институциях уменьшиться не должна. Статьи по теме: Британский парламент проголосовал против досрочных выборов Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года "Возможно, не в ближайшие пять лет, а в более отдаленной перспективе, если Великобритания выйдет, Германия и Франция определенно попробуют увеличить влияние своего языка", — предполагает она. В Евросоюзе 24 официальных языка. В его институциях работает почти тысяча устных и несколько тысяч письменных переводчиков. Переводчики должны знать на высоком уровне минимум два официальных языка, кроме родного, и одним из них должен быть английский. Вероятно, это требование сохранится, отмечает издание: по данным Eurostat, 94% школьников в ЕС в 2016 году изучали английский как иностранный, и при этом испанский учило всего 21,5% школьников, немецкий — 17,2% и французский — 16,4%.

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