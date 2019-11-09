Известного историка в Санкт-Петербурге выловили из Мойки с отрезанными женскими руками в рюкзаке Тело убитой нашли у доцента в квартире

В Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отрезанные женские руки и травматический пистолет. Он доставлен в больницу с переохлаждением. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" ( ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте петербургского ГСУ СК.

По данным Telegram-канала 112 речь идет о преподавателе СПбГУ, кандидате исторических наук Олеге Соколове. Он пытался утопить свой устрашающий груз, но пакет не ушел под воду, поэтому мужчина прыгнул за ним в Мойку.

Он был в неадекватном состоянии и находится в Мариинской больнице. 112 добавляет, что в квартире доцента найдены останки молодой женщины с отрезанной головой и руками, рядом обнаружена пила. На месте работают следователи.

По сведениям канала, Соколов дал признательные показания. По его словам, он встречался с девушкой и накануне вечером в ходе сильной ссоры убил ее "в состоянии аффекта". Предположительно она была студенткой Соколова. Подтверждения этой информации нет.

Mash пишет, что жертвой стала 24-летняя выпускница, которая вместе с Соколовым работала над научным трудом о личности Наполеона. По словам студентов, их связывали романтические отношения. "Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом, — отзываются о преподавателе студенты. — Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный".

По предварительным данным 47news, убитая — уроженка станицы Старовеличковская Краснодарского края Анастасия Ещенко. В 2016 году она с отличием окончила Институт истории СПбГУ. У Ещенко и Соколова есть несколько совместных работ: "Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809-1812 гг", "Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена" (выпущена в 2019 году).

"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", — сообщили изданию "Подъем" в пресс-службе СПбГУ.

Олег Соколов — член Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России, автор многочисленных статей по военной истории Европы, консультант исторических фильмов по эпохе Наполеона. Награжден французским орденом Почетного легиона.

"Из комнаты он вернулся с утюгом и угрожал изуродовать на всю жизнь"



С именем Соколова и ранее были связаны скандалы. В марте 2018 года на открытой лекции преподавателя в СПбГУ студент спросил у Соколова, как он относится к тому, что его обвиняют в плагиате. Доцент потребовал от молодого человека "убраться из зала". Как писал "Московский комсомолец", к студенту "подбежали мускулистые парни", один ударил его в спину и затылок, а второй вытащил из аудитории за горло друга студента. Соколов при этом говорил: "Давай отсюда, вали!", а другие слушатели кричали: "Дай ему в глаз" и "У нас разговор простой".

Кроме того, одна из студенток, бывшая возлюбленная Соколова, обвиняла его в побоях. В заявлении девушки, которое публиковал "МК в Питере", говорится, что, когда историк узнал, что она собирается уйти от него, он начал ее оскорблять. Девушка решила остаться у друзей и оставить все свои вещи у Соколова. Позже в тот же день мужчина позвонил ей и уже более спокойно предложил помочь с переездом, но когда девушка пришла за вещами, привязал ее к стулу.

"Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут", — говорится в заявлении студентки, имя которой не разглашается.

По ее словам, избиение продолжалось в течение часа, Соколов поднимал свою жертву за волосы и за уши вместе со стулом. При попытке бегства историк накинул девушке на горло кожаный шнур и стал душить, а отпустил только когда она начала задыхаться и терять сознание. В травмпункте Первого медицинского университета им. Павлова у пострадавшей были зафиксированы многочисленные следы побоев, кровоизлияния в связки, сотрясение головного мозга.

После этого заявления Олег Соколов несколько раз давал объяснения в правоохранительных органах, но дело было закрыто. В защиту преподавателя тогда выступили университет и РАН, пишет "Северо-Запад. МБХ медиа".

Обвинения в плагиате



В соцсети "ВКонтакте" есть группа "Группа творчества Олега Соколова", посвященная "доказательству несостоятельности и аргументированной критике идей" историка. Последняя запись на стене сообщества датирована 1 января 2019 года.

В октябре 2018 года историк, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков подал в суд на Соколова и потребовал уволить его из СПбГУ, обвинив в плагиате. Понасенков утверждал, что доцент украл у него концепцию незначительного влияния присоединения России к торговой блокаде Англии на российские финансы и "концептуальный тезис-формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805-1815 гг.), который царь желал и готовил еще с 1801-1802 годов".

Соколов в ответе, распространенном через YouTube-канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, заявил, что не ворует идеи у "десятилетних детей". Историк объяснил, что выступал с публичными лекциями "когда господин Понасенков писал в штанишки в детском саду", а его идеи сложились в начале 90-х годов, когда Понасенкову было около 10 лет. Положительные отзывы о книге Соколова "Правда о войне 1812 года", о плагиате в которой говорил оппонент доцента, дали Николай Сванидзе и Евгений Ройзман.