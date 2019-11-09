Киев назвал победой решение суда ООН в Гааге по иску к Москве

"Впервые в истории Россия будет отвечать в суде", - сказала Елена Зеркаль. Киев сможет доказать факты нарушения Россией международного права, заявила она после принятия судом ООН в Гааге к рассмотрению иска Украины.

Решение Международного суда ООН в Гааге принять к рассмотрению иск Украины против РФ позволяет Киеву "двигаться дальше и доказывать факты нарушения РФ международного права и прав человека". С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выступила в Гааге в пятницу, 8 ноября.

Она назвала ситуацию "полной победой" Киева. По словам Зеркаль, Москва "впервые в истории будет отвечать за нарушение международного права".

"Суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины, став на сторону каждого пострадавшего на Донбассе и их семей, за каждого крымского татарина и этнического украинца, которые сегодня находятся во временно оккупированном Крыму", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook. Там же она выложила фото резолютивной части решения суда ООН по этому делу.

Требования компенсаций по делу MH17

Кроме того, Киев требует от российской стороны выплатить компенсации за нападения, в том числе по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". Решение суда ООН в Гааге означает, что детали дела о сбитом самолете, летевшем рейсом MH17, будут изучены в ходе рассмотрения иска Киева, добавила замглавы МИД Украины. Зеркаль выразила надежду, что на позицию России в Совете Безопасности ООН "удастся повлиять", чтобы добиться справедливости.

Самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении "Боинга". В документе говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению. Согласно данным JIT, непосредственное отношение к нему имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Киев обвиняет РФ в снабжении сепаратистов в Донбассе

Несколькими часами ранее Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Украины против России. Киев, подавший исковое заявление в январе 2017 года, обвиняет Москву в снабжении оружием и деньгами сепаратистов в Донбассе. Согласно документам суда, в иске говорится, что после 2014 года Россия "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушала права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

Киев также считает, что российская сторона посредством аннексии Крыма нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы". Москва отвергает все обвинения в свой адрес.

Суд отклонил все возражения России, считающей, что к юрисдикции суда не относится дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По оценке ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 13 000 человек, из которых более 3000 - мирные граждане. Около 10 000 жителей Украины пострадали. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.