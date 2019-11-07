Дональд Трамп-младший: отец не расист, он позволял мне в детстве играть с Майклом Джексоном

Старший сын президента Трампа предпринял новую попытку опровергнуть обвинения, выдвигаемые оппонентами против его отца. В своей новой книге он заявил, что Дональд Трамп позволял своим детям "играть и отдыхать в компании Майкла Джексона" и поэтому не может считаться расистом.

В 300-страничном труде под длинным названием: "Спущенный курок: как левые культивируют ненависть и хотят заставить нас замолчать", появившемся в книжных магазинах США в начале этой недели, сын президента вспоминает, что в детстве он часто играл с Майклом Джексоном и даже как-то раз провел каникулы в его компании.

"Однажды в комнате Эрика (младшего брата автора) мой отец увидел, что Майклу очень понравилось играть вместе с нами в "Черепашек-ниндзя" на приставке "Нинтендо", и он сказал ему, что он может забрать эту игру домой, - написал 41-летний Дональд-младший. - Но это была моя игра! Даже сейчас Эрик утверждает, что это была его игра, потому что она была в его комнате, но я знаю, кому она принадлежала. Я работал летом, чтобы купить ее! А теперь Майкл Джексон, который в то время, наверное, уже был миллиардером, забирает ее!".

Каникулы с Джексоном

Дональд-младший в своей книге описывает, как он часто проводил время в компании Майкла Джексона, в том числе проводя с ним каникулы. По его словам, однажды он с разрешения отца провел выходные вместе с бывшим игроком американской Национальной футбольной лиги афроамериканцем Хершелем Уолкером.

"Как только ни называли (оппоненты) моего отца, в том числе обвиняя его в расизме, - напоминает в своей книге Дональд-младший. - Не правда ли, странно звучит, что он позволил своему сыну провести каникулы с чернокожим мужчиной или проводить время с Майклом Джексоном? Если и после этого он расист, то уж точно не достиг в этом больших высот".

Сын президента США также уточнил, что "недавно появившаяся информация" об обвинениях Майкла Джексона в педофилии стала для него "шоком".

"Мой опыт с Майклом не включал ничего из того, в чем его обвиняли", - написал Дональд-младший.

В последние месяцы сам Дональд Трамп и его сыновья в публичных выступлениях постоянно выступали с обвинениями в адрес Джо Байдена и его сына Хантера, утверждая, что те заработали "миллиарды", пользуясь статусом вице-президента.

В минувший понедельник президент США в "Твиттере" обратился к 66,5 миллионам своих подписчиков с призывом немедленно купить новую книгу своего старшего сына.

"Мой сын, Дональд Трамп-младший публикует новую книгу,... которая появится в продаже завтра, 5 ноября, - написал глава Белого дома. - Прекрасная новая книга, и я рекомендую ВСЕМ ее прочитать. Заказывайте ее сегодня!".

На портале "Амазон" новая книга сына президента сейчас занимает первое место в разделе "Политических комментариев" и продается за 18 долларов.