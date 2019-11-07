"Русский след" в деле о фуре с 39 телами: мигрантов могли везти через Россию

Во Вьетнаме задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 человек в авторефрижераторе. По данным полиции, задержанный может быть причастен к контрабанде людей через Россию.

Всего по делу о гибели людей в грузовике в Великобритании полиция Вьетнама задержала двух подозреваемых в провинции Хатинь и еще девять человек — в провинции Нгеан. Их подозревают в организации контрабанды людей.

Как сообщает вьетнамская газета Tuoi Tre, задержанный в провинции Нгеан какое-то время жил в России и участвовал в организации контрабанды людей, направлявшихся из Вьетнама в Европу. Из России, пишет газета, мигранты следовали в Германию, а затем пытались добраться до конечного пункта их долгого путешествия — Великобритании.

Россия — "зал ожидания"

Джанг Нгуен, редактор Вьетнамской службы Би-би-си

Новость о задержании подозреваемого, который, по данным полиции Вьетнама, мог участвовать в организации незаконной переправки жителей Вьетнама в Россию, чтобы потом контрабандным путем привезти их в Европу, сложно назвать неожиданной.

Россия, Украина и Беларусь в последние годы стали "залами ожидания" для трудовых мигрантов из Вьетнама, которые платят контрабандистам тысячи долларов за организацию их нелегального переезда в одну из стран Евросоюза. Сначала они добираются до Прибалтики, Польши, Румынии или Болгарии. Оттуда их на грузовиках привозят в Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, чтобы в итоге предпринять попытку пересечь границу с Британией.

Как рассказал Вьетнамской службе Би-би-си Нгуиен Динь Оань, брат Нгуена Динь Льенга, который предположительно оказался в числе погибших в грузовике, его брат в 2017 году приехал в Россию и после нескольких месяцев ожидания где-то на Украине перебрался в Евросоюз. В апреле 2018 года он был в Париже. К несчастью, дорога в Британию обернулась трагедией.

Спустя неделю после обнаружения грузовика с погибшими мигрантами в Британии, полиция Польши задержала 10 молодых граждан Вьетнама, приехавших на грузовике из Эстонии. Водителем грузовика был гражданин Латвии, и на момент задержания им удалось добраться до польского города Белосток. Все это говорит о том, что нелегальной переброской трудовых мигрантов из Вьетнама в Европу занимается большая международная сеть контрабандистов.

Россия, Украина и страны Восточной Европы остаются транзитными странами для нелегальных трудовых мигрантов из Вьетнама, которые надеются на лучшую жизнь в Европе. Из-за того, что в Москве, Киеве, Варшаве, Братиславе, Берлине работает много вьетнамцев, трудовые мигранты, следующие в Европу, не привлекают внимания правоохранительных органов "транзитных" стран. Здесь же у мигрантов есть возможность найти временную работу, чтобы заработать на жизнь, пока они ждут шанса попасть в Британию. В Британии им чаще всего приходится работать в маникюрных салонах и заниматься нелегальным производством марихуаны.

Фургон-рефрижератор c телами 39 человек был обнаружен в ночь на 23 октября в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс. Среди погибших были 31 мужчина и восемь женщин.

Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая, но сейчас изучается версия, согласно которой погибшие в авторефрижераторе были гражданами Вьетнама.

Сообщество проживающих в Британии вьетнамцев VietHome передало полиции данные на 20 пропавших без вести человек.

Пока ни одно из тел не удалось опознать. Во Вьетнаме у предполагаемых родственников жертв взяли образцы ДНК для идентификации.

На прошлой неделе полиция Эссекса сообщила, что в Дублине был арестован житель Северной Ирландии Эймон Харрисон. Его обвиняют в 39 эпизодах причинения смерти по неосторожности, незаконной перевозке людей и нарушении миграционных законов. Он находится под арестом по решению дублинского суда, полиция графства Эссекс подала в Ирландию запрос о его экстрадиции.

Полиция считает, что Харрисон пригнал контейнер с людьми в бельгийский порт Зебрюгге — он попал на запись камер наблюдения на стоянке в бельгийском городе Верне.

Полиция ищет еще двоих ирландцев, братьев Ронана и Кристофера Хьюз, 40 и 34 лет. Их подозревают в тех же преступлениях. По информации полицейских, они связаны с грузоперевозками.