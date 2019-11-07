Правительство Германии решило запретить пластиковые пакеты

Запрет в ФРГ не распространяется на мусорные пакеты, а также легкие пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров, используемые во фруктово-овощных отделах магазинов.

Правительство Германии подготовило законопроект о запрете на производство и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрометров. Об этом в среду, 6 ноября, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Законопроект теперь поступит на рассмотрение в парламент.

По словам министра, запрет не распространяется на мусорные пакеты, а также пакеты, используемые во фруктово-овощных отделах магазинов. Запрет на эти легкие пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров привел бы к росту отходов, поскольку в этом случае товар пришлось бы упаковывать заранее, пояснила Шульце.

Биопластик не экологичнее обычного



Запрет коснется также упаковок из так называемого биопластика. Министр отметила, что подобные упаковки вводят потребителя в заблуждение. Пластмассы, производимые из таких материалов, как сахар, картофель или кукуруза, не обязательно более экологичны, чем обычные пластиковые пакеты, в основе которых переработка продуктов сырой нефти. Кроме того, их производство связано с использованием пестицидов и монокультур, а сам биопластик плохо поддается вторичному использованию.

В настоящее время в Германии в среднем используется до 20 одноразовых пластиковых пакетов с толщиной стенки от 15 до 50 мкм на человека в год. Таким образом, через торговые сети в год проходит 1,6 млрд подобных пакетов. Предполагается, что на замену им придут многоразовые сумки из пластика и полиэстера. Многоразовые сумки уже с третьего использования более экологичны, чем одноразовые пакеты, отмечает агентство epd.