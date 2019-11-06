Долги россиян перед МФО: кто на этом зарабатывает? спойлер: бывшая жена Путина, дети сенатора-насильника, фигурант коррупционного дела

За крупнейшими микрофинансовыми организациями (МФО), зарабатывающими на закредитованности россиян, стоят дети олигархов, скандальные госменеджеры и экс-супруга президента РФ Людмила Путина (Очеретная), говорится в расследовании газеты "Собеседник". Как выяснило издание, Людмила Александровна Шкребнева в прошлом году стала бенефициаром компании CarMoney, которая входит в число лидеров рынка МФО. Шкребнева - девичья фамилия бывшей первой леди, под которой она значится в базе ЕГРЮЛ.

Юрлицо CarMoney - ООО МФК "Кармани" - учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD, 7% которой в прошлом году завладело ООО "Меридиан". Оно в свою очередь контролируется ООО "Интерьерсервис", единственным учредителем которого и выступает Шкребнева. После привлечения инвесторов, в том числе экс-супруги президента, дела CarMoney, оставшейся в убытке по итогам 2017 года, улучшились. По итогам четвертого квартала 2018 года организация впервые осталась в плюсе, а уже в первом полугодии 2019-го вышла на рекордную прибыль. Россияне задолжали ей 2,6 млрд рублей.

Компаньоном Шкребневой в этом деле стал Константин Вартанов, который ранее занимался транспортировкой автомобильных кортежей для первых лиц РФ и фигурировал в коррупционном скандале с многократным завышением цен на перевозку. Еще одним бенефициаром CarMoney стал бывший владелец банка "Русские финансовые традиции" Сергей Ситников: ранее ЦБ отозвал лицензию у этого банка за отмывание доходов, полученных преступным путем.

В числе других совладельцев офшора значатся Игорь Тужилин, компании которого поставляют автобусы для региональных администраций по всей стране, и Сергей Прилепский, чья компания "Акметрон" заработала полмиллиарда на поставках приборов, в основном для "Российских космических систем".

Абсолютным лидером среди российских МФО является "МигКредит". Эта компания контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings, основной владелец которого - 22-летний сын одного из богатейших людей России Александра Мамута Николай. "МигКредит" кредитует россиян под 358% годовых, а при заключении кредитных договоров навязывает клиентам еще и страховку в размере 1 тысячи рублей, на которую тоже начисляет проценты. За это Роспотребнадзор признавал организацию нарушающей закон.

Также "МигКредит" не раз привлекали к ответственности за третирование должников. В сентябре судебные приставы сообщили, что составили на компанию административные протоколы по жалобам заемщиков. На людей психологически давили, в том числе оскорбляли по телефону, отправляли огромное количество текстовых и голосовых сообщений и распространяли личные данные. В Уфе "МигКредит" наказали за телефонное "терроризирование" детского сада, сотрудница которого взяла деньги в долг, но не смогла вовремя вернуть.

За психологическое давление на заемщицу МФК "Быстроденьги" в августе оштрафовали коллекторов, которые угрожали жительнице Кузбасса. Эту микрофинансовую организацию, а также еще одну - "Турбозайм" - контролируют Юрий и Егор Провкины, дети экс-сенатора Игоря Провкина, некогда осужденного за изнасилование, но отделавшегося условным сроком. Акциями еще одной крупной МФО "Вэббанкир" владеет сын бывшего министра энергетики Юрия Шафраника Денис, компаньоном которого является экс-глава Федеральной грузовой компании и до недавнего времени советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер.

На прошлой неделе Центральный банк заявил, что долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года: растет как число должников, просрочивших платежи, так и число тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. Реальные доходы населения не растут даже при условии увеличения зарплат: чтобы погасить одни долги, люди залезают в новые, и все чаще берут деньги в конторах микрозаймов. О необходимости уплачивать проценты по займам как об одной из причин падения доходов говорили и в Минфине.

Как показало исследование МФК "Займер", более трети клиентов микрофинансовых организаций - люди, которым задерживают зарплату. По данным Национального бюро кредитных историй, труднее всех приходится охранникам, медикам и соцработникам, а также другим заемщикам с доходами менее 20 тысяч рублей в месяц.

Депутат Госдумы Олег Нилов отметил, что в парламент еще весной внесли законопроект, который ограничивает работу МФО вплоть до полного их запрета. По его мнению, процентную ставку для всех видов кредитования необходимо ограничить одним-двумя процентами выше уровня инфляции, как это делается во всем мире, однако проект до сих пор находится без движения.