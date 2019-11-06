В РФ запретят продажу гаджетов без российского программного беспечения

В пояснительной записке к законопроекту, прошедшему первое чтение в Госдуме, говорится, что он нацелен на защиту интересов российских компаний и избежание "злоупотреблений" со стороны зарубежных фирм.

Государственная дума РФ во вторник, 5 ноября, одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий ритейлеров предустановливать российское программное обеспечение (ПО) на некоторые виды электронных устройств при их продаже. Согласно документу, список таких гаджетов и перечень российских ПО должно определить правительство России.

В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", сообщается на сайте Госдумы. Авторы инициативы считают, что запрет на продажу гаджетов без российского ПО "обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний". Инициатива предоставляет российским компаниям "правовые механизмы продвижения своих программ" для проживающих в РФ пользователей, говорится в пояснительной записке далее.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2019 года главой комитета по экономической политике Госдумы Сергеем Жигаревым из ЛДПР и тремя депутатами от других партий. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2020 года.