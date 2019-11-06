Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов

В ответ на предложения Москвы "обнулить" финансовые споры "Нафтогаз" выдвинул новые претензии к российской стороне.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев утверждает, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд. долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября. Коболев отмечает, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить", согласно решению Стокгольмского арбитража, почти 3 млрд долларов, а также отказаться от иска на 12 млрд долларов. Сюда же глава "Нафтогаза" приплюсовал штраф в 7 млрд долларов, от которого предлагается отказаться Антимонопольному комитету Украины.

Для того чтобы их обнулить, отметил Коболев, необходимы встречные претензии на сопоставимые суммы от России. Таких шагов он пока не наблюдает.

Предложения России и новые требования Украины

На трехсторонних газовых переговорах России, Украины и ЕС в конце октября руководитель делегации РФ, министр энергетики Александр Новак указал, что в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа. Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на "Газпром" штраф в размере около шести млрд долларов.

Вскоре после этого "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования "Газпрому". Исполнительный директора "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания запросила пересмотр "Газпромом" тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года. При неисполнении данного условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долларов.