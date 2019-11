Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд внес изменения в свои прежние показания по делу о возможном импичменте президента США Дональда Трампа. Согласно стенограмме новых показаний Сондланда, обнародованных Палатой представителей во вторник, 5 ноября, дипломат вспомнил, что решение США задержать выплату военной помощи Украине, "вероятно", было связано с желанием Трампа склонить Киев к проведению антикоррупционного расследования в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

В октябре Сондланд заявлял, что такая связь не была для него очевидной. По словам Сондланда, лучше вспомнить обстоятельства дела ему помогли свидетельства других дипломатов. Так, познакомившись с этими документами, он вспомнил, как в сентябре указал советнику президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку, что "возобновление выплаты американской помощи не начнется, пока Украина не сделает публичного заявления по антикоррупционному вопросу, который мы обсуждали много недель назад", приводит его слова американский телеканал CBS News.

По словам Сондланда, он всегда считал, что замораживать выплату военной помощи Украине "глупо", хотя и "не знал (ни тогда, ни сейчас), когда, почему или кем" она была временно заблокирована.

Показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора

Таким образом, давление на Дональда Трампа в связи с "украинским делом", из-за которого над главой Белого дома нависла угроза импичмента, продолжает расти. 22 октября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, выступая на закрытых слушаниях трех комитетов Палаты представителей Конгресса США, также заявил, что Трамп поставил военную помощь Украине в зависимость от расследования в отношении Джо Байдена и его сына.

По словам Тейлора, в сентябре Сондланд сообщил ему в телефонном разговоре, что в американо-украинских отношениях все зависит от расследования, проведения которого требует Трамп. Речь шла в том числе и о "вопросе безопасности", под которым подразумевалась военная помощь. При этом Тейлор отметил, что в Белом доме не спешили приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы побудить его серьезнее отнестись к расследованию.

Показания экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

Этой информации, однако, противоречат показания другого важного свидетеля по "украинскому делу" Трампа - бывшего спецпредставителя Соединенных Штатов в Украине Курта Волкера, которые Палата представителей обнародовала 5 ноября, одновременно с обновленными показаниями Сондланда.

Как написал в своем микроблоге в Twitter член комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и правительственной реформе республиканец Джим Джордан, на вопрос о том, отказывал ли Трамп когда-либо во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения, связанные с выборами 2016 года, Волкер ответил отрицательно и подчеркнул, что о существовании такой взаимосвязи ему не было ничего известно.

We asked Amb. Volker, Special Envoy to Ukraine, “Did @POTUS ever withhold a meeting with President Zelensky... until the Ukrainians committed to investigate the allegations... concerning the 2016 election?”

Volker: “The answer to the question is no... there was no linkage.” pic.twitter.com/3i9prqdHwu