Freedom House: в России - самый несвободный интернет в Европе

Россия возглавила европейский рейтинг стран с "несвободным интернетом", составленный экспертами американской неправительственной организации Freedom House. Россия потеряла два бала в рейтинге, заняв 51 место среди 65 стран. Ее ближайшие соседи в списке - Казахстан и Венесуэла.

Рейтинг "Свобода в сети" составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. Исследование проводилось в 65 странах, на которые приходятся 87% мировых пользователей интернета.

По данным отчета, Россия набрала 31 балл из 100 возможных. Проблемы в сфере свободы интернета были обнаружены и в других постсоветских странах - Беларуси (35 баллов), Азербайджане (39 баллов), Казахстане (32 балла) и Узбекистане (26 баллов).

Из постсоветских стран правозащитники признали "частично свободными" Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл). "Свободными" оказались Армения (76 баллов), Грузия (75 баллов) и Эстония (94 балла).

Китай получил 10 баллов и стал страной с самым несвободным интернетом.

Несвободный рунет

К проявлениям несвободы интернета в России правозащитники отнесли отключение интернета в Ингушетии во время массовых протестов, блокировки мессенджера Telegram, а также репрессии в отношении конкретных пользователей. В 2018 году, если верить подсчетам Freedom House, власти сажали за решетку за высказывания в интернете в среднем одного пользователя каждые восемь дней.

1 ноября в России вступил в силу закон о "суверенном рунете". Предполагается, что он должен обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России в случае внешних угроз.

Поправки требуют от поставщиков услуг установки специального оборудования, которое позволит Роскомнадзору фильтровать трафик. Такое оборудование, наряду с технологией DPI, может привести к новому, более эффективному режиму блокировки сайтов в России, который в настоящее время блокирует сайты по IP-адресам, отмечают во Freedom House.

В апреле 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал новую технологию "мощным оружием". "Я надеюсь, что, как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии", - заявил чиновник.