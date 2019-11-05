Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла

Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.

Как говорится в заявлении компании, Microsoft Japan каждую пятницу закрывала свои офисы в рамках акции под названием "Work-Life Choice Challenge Summer 2019". Постоянным сотрудникам компании эти выходные оплачивали.

Меры коснулись 90% из 2280 сотрудников компании. Им запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч.

В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.

"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуйя Хирано.

Это довольно необычная философия для японской корпорации. В Японии уже много лет существует проблема переработок и сильнейшего, иногда смертельного рабочего стресса.

"Умный отдых"

Как следует из проведенного в 2017 году исследования, почти в четверти японских компаний сотрудники превышают норму в среднем на 80 часов в месяц. Зачастую это дополнительное время не оплачивается.

В японском языке существует термин кароси, что означает смерть от переработки. Среднестатистический японец проводит на работе около 1713 часов в год.

Поэтому не удивительно, что в ходе опроса, проведенного после эксперимента Microsoft, 92% сотрудников сказали, что акция им понравилась.

Кроме того за месяц с лишним выходным в офисе на 23% по сравнению с августом 2018 года сократилось потребление электричество, и на 59% - расход бумаги.

В Microsoft сказали, что планируют повторить эксперимент зимой. Дополнительного отпуска сотрудникам на этот раз не дадут. Их будут мотивировать на брать дополнительные выходные и "отдыхать умно", говорится в заявлении.

Шесть дней

Основатель китайского интернет-магазина Alibaba Джек Ма в прошлом наоборот выступал за введение 12-часовых рабочих дней.

В апреле 2019 он назвал схему "966", в которой сотрудники работают с 9 до 21 часа, "благословлением".

В Британии исследование по поводу введения четырехдневной рабочей недели, заказанное лейбористами, пришло к выводу, что это было бы "нереалистично".

В России о сокращении рабочей недели говорил премьер Дмитрий Медведев. В августе этого года он поручил министерству труда до конца сентября оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны.

Позже заместитель главы минэкономики Петр Засельский сообщил, что ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели.