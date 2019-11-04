Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Аркадий Бабченко подтвердил, что уехал из Украины и отметил, что обещал сделать это еще полгода назад, сообщает агентство "УНIАН".

На странице в Facebook он написал, что уехал из Украины. Журналист напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал.

Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал", - пишет Бабченко. "Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - ответил Киселев одному из зрителей своей авторской программы "Понауехавшие", опубликованной на YouTube-канале "Кисельные берега", который задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко.