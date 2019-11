Глава компании Брайан Чески сообщил в "Твиттере", что Airbnb примет меры по предотвращению вечеринок, не разрешенных хозяевами домов.

31 октябр в доме, который был арендован в городе Оринда близ Сан-Франциско, в результате стрельбы погибли три человека, еще двое умерли позже в больнице от полученных ранений.

Дом был снят якобы для небольшой группы гостей, а затем в "Инстаграме" его стали рекламировать как место проведения вечеринки по случаю Хэллоуина. Это привлекло в дом более 100 человек. Хозяин дома не давал разрешения на проведение вечеринки.

Все погибшие были моложе 30 лет. К субботе полиции не удалось арестовать или опознать подозреваемых. В доме было обнаружено два пистолета.

Глава Airbnb сообщил, что компания будет тщательнее проверять бронирования домов с высоким уровнем риска. Airbnb, которая планирует в 2022 году произвести публичный выпуск своих акций, намерена, по словам Черски, привлекать к суду тех, кто нарушает ее правила.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: