Испания поможет Грете Тунберг добраться до саммита ООН по климату в Мадриде

Конференцию ООН по климату перенесли из Чили в Мадрид, и экологическая активистка попросила помочь ей вновь пересечь Атлантику. Испания выразила готовность прийти на выручку Грете Тунберг.

Правительство Испании предложило экологической активистке из Швеции Грете Тунберг помощь, чтобы дать ей возможность участвовать в саммите ООН по климату в Мадриде, который состоится в декабре. "Дорогая Грета, было бы замечательно увидеть тебя здесь, в Мадриде. Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам ставить вопросы, открывать свои умы и активизировать усилия. Мы очень хотели бы помочь тебе пересечь Атлантику на обратном пути", - написала министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в своем микроблоге в Twitter вечером в пятницу, 1 ноября.

Рибера не уточнила, как именно Испания готова содействовать приезду 16-летней Тунберг в Мадрид. После неожиданного отказа Чили от проведения саммита ООН по климату, свои услуги организатора предложила столица Испании. Саммит запланирован на 2 - 13 декабря.

Грета Тунберг заявила, что, несмотря на изменение места проведения саммита, хотела бы принять в нем участие. В то же время она попросила помочь ей добраться до Испании. "Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении", - написала она 1 ноября из США, добавив, что будет благодарна, если ей предоставят транспортное средство, чтобы приехать в Мадрид.

Тунберг приехала в США на яхте, поскольку по экологическим соображениям она отказывается летать. В Нью-Йорке активистка участвовала в климатическом саммите ООН.