Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, а также водяные пушки для разгона антиправительственных демонстрантов, вышедших в субботу, 2 ноября, на очередную несанкционированную акцию протеста в центре города.

Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй, а затем распространились на соседние районы Ванчай и Адмиралти на острове Гонконг. Сотни протестующих в масках пытались заблокировать дороги баррикадами, радикалы кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивали акты вандализма, сообщает ТАСС.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на телерадиокорпорацию RTHK, более сотни кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован.

А на улице Квинс-роад демонстранты начали строить баррикады из кирпичей и других предметов. В районе Ваньчай полицейских стали закидывать бутылками с зажигательной смесью. На это полиция ответила слезоточивым газом, после чего демонстранты немного отступили и стали кидать кирпичи.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

Власти Гонконга объявили о бессрочной приостановке рассмотрения этих поправок. Но противники законопроекта остались этим недовольны и потребовали полностью отказаться от законопроекта. И протесты, сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.