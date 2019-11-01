В Тюмени совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем

При взлете у суперджета отказал один из двигателей, пилот принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

В аэропорту Тюмени благополучно совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершавший рейс Тюмень - Санкт-Петербург. После вылета в пятницу, 1 ноября, у лайнера отказал один из двигателей, и пилот принял решение о возвращении в аэропорт Рощино. Из-за превышения посадочной массы самолет около часа кружил над Тюменью, вырабатывая топливо.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в авиационных службах. На борту самолета находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа. По другим сведениям, пассажиров было 83, включая двух детей. Самолет встречали на полосе сотрудники экстренных служб.

В двигатель попала птица

По данным авиакомпании, отказ двигателя произошел из-за попадания в него птицы. "При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж турбины двигателя. Тут же отказал левый двигатель", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ямала".

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку происшествия. Изучает ЧП и Уральская транспортная прокуратура. Следователи осматривают место происшествия и самолет, опрашивают пассажиров, членов экипажа, технический персонал и диспетчеров. По данным "Интерфакса", аварийный двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте, на нем обнаружены следы крови.

По сведениям Flightradar и ТАСС, данный самолет был произведен два года назад.

Авиакатастрофа в Шереметьево

На российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) регулярно возникают технические неисправности и нештатные ситуации. Самая крупная до сих пор катастрофа с самолетом этого типа произошла в мае 2019 года. Пассажирский самолет SSJ 100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва - Мурманск, на борту находились 78 человек. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку.

При посадке в Шереметьево произошло возгорание фюзеляжа. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа, 41 человек погиб. Приоритетной версией причин трагедии в Шереметьево считается ошибка пилотов.

Росавиация не нашла оснований для приостановки полетов лайнеров этого типа, однако в течение недели после катастрофы в Шереметьево количество рейсов Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" сократилось на 14 процентов. Власти никак не комментировали это.

После авиакатастрофы также резко снизились продажи самолетов этого типа. По данным "Коммерсанта", в первые девять месяцев 2019 года АО "Гражданские самолеты Сухого" продало только один самолет SSJ 100. Согласно ей, выручка компании за этот период упала в 4,5 раза до 6 млрд рублей, а чистый убыток вырос почти в три раза.

Россия выделила на разработку и запуск Sukhoj Superjet 100 в производства два миллиарда долларов, напоминает Reuters. Он эксплуатируется с 2011 года.