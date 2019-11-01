Госдеп обнародует корреспонденцию адвоката Трампа по Украине

Документы будут опубликованы до 22 ноября. Они касаются, в частности, контактов Джулиани с госсекретарем США.

Госдепартамент США согласился обнародовать архив документов, касающийся корреспонденции адвоката американского президента Дональда Трампа - Руди Джулиани - по связанным с Украиной вопросам. Как сообщило в четверг, 31 октября, издание The Hill, отчет с соответствующим решением был накануне передан в федеральный суд.

Оно было принято в ответ на иск, направленный американской правозащитной организацией American Oversight, ведущей расследование в отношении администрации Трампа и следящей за соблюдением американского Закона о свободе информации.

Судья постановил, что у внешнеполитического ведомства США есть 30 дней, чтобы представить соответствующие документы.

Документы обнародуют до 22 ноября

Обвинителей, в первую очередь, интересуют записи, касающиеся контактов между Джулиани, его коллегами Викторией Тонсинг, Джозефом ди Дженовой и госсекретарем Майклом Помпео.

В Госдепартаменте пообещали до 22 ноября "обработать и предоставить" документы, предварительно исключив из них ряд данных, о которых не должна быть уведомлена широкая общественность.

Ведомство согласилось предоставить переписку Джулиани с некоторыми помощниками Помпео - советником Ульрихом Брехбюлем - и его бывшим старшим советником Майклом Маккинли. К пакету документов будут приобщены текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

Палата представителей Конгресса США в четверг, 31 октября, приняла резолюцию, поддерживающую усилия демократов по импичменту Дональда Трампа. Отныне станут возможны публичные допросы свидетелей по делу, которые раньше проводились за закрытыми дверями.