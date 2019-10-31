В ФРГ фермеры подали в суд на правительство из-за потепления климата

Три немецкие семьи, занимающиеся фермерством, и организация по защите природы "Greenpeace" подали в суд на правительство Германии из-за того, что оно, по мнению истцов, не прикладывают достаточных усилий к снижению выброса парниковых газов в атмосферу.

По мнению истцов, из-за глобального потепления климата в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что ведет к сокращению объемов урожая и, как следствие, финансовым потерям фермерских хозяйств, а засуха и ливни ведут к сокращению урожая. Это первый подобный иск в истории Германии. Административный суд в Берлине должен рассмотреть его в четверг, 31 октября, и в тот же день вынести по нему решение, сообщает информагентство dpa.

Двенадцать лет назад Германия поставила себе цель к 2020 году добиться снижения уровня выброса парниковых газов на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Однако уже сегодня очевидно, что эта цель не будет своевременно достигнута. При этом, поскольку это намерение было закреплено лишь в "плане по защите климата", а не в каком-либо законе, правительство ФРГ считает иск фермеров и экологов неправомерным.

Последние же придерживаются прямо противоположного мнения, утверждая, что постановления правительства - это не просто выражение каких-либо намерений, а обязательные к исполнению правовые акты. Исходя из этого занимающиеся сельским хозяйством семьи из федеральных земель Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольдштейн и Брандербург считают, что были нарушены их основные права.

Из-за потепления климата в Германии распространяются садовые вредители

"Для этих семей на карте стоит многое", - подчеркивает их адвокат Рода Ферхейен (Roda Verheyen), которая также представляет в этом процессе интересы организации "Greenpeace". По словам юриста, работа фермеров существенно усложнилась из-за повышения средней температуры воздуха, града, ливней и угрозы наводнений, непосредственно связанных с глобальным потеплением.

"Из-за засухи в последние два года наш урожай был меньше обычного на треть. Мы, фермеры, расхлебываем экономические последствия этой политики по защите климата", - заявляет один из истцов, фермер Хайнер Лютке Швинхорст (Heiner Lütke Schwienhorst) из городка Ветшау в федеральной земле Брандербург. Другая семья указывает на то, что им пришлось спилить два вишневых дерева из-за вредителей, которых раньше в регионе не водилось.

При этом ни фермерские семьи, ни "Greenpeace" не собираются добиваться от правительства на суде материальных компенсаций. "Они хотят воспользоваться своими основными правами и заявить: "Вы должны предпринимать больше усилий, чтобы нас защитить", - объясняет адвокат.

Темпы снижения выброса парниковых газов в ФРГ



Пресс-секретарь министерства охраны окружающей среды, комментируя процесс, заявил, что семьи и "Greenpeace" "имеют полное право" обратиться в суд, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме и настоять на более эффективной защите климата.

Согласно исследованию Немецкого института экономических исследований (DIW), проведенному по заказу организации "Greenpeace", цель по снижению выброса парниковых газов, намеченная на 2020 год, будет достигнута в ФРГ с пятилетним опозданием. По данным правительства за май 2019 года, в 2020 году выбросы парниковых газов в Германии удастся сократить лишь на 33 процента по сравнению с 1990 годом, а не на 40, как это планировалось.