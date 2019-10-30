Свидетель разговора Трампа с Зеленским выступил в Конгрессе

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил в Конгрессе, что "счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США".

В "украинском деле", которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, впервые дал показания свидетель, лично присутствовавший во время телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Им стал ветеран войны в Ираке, сотрудник Совета по национальной безопасности и эксперт по Украине и России Александр Виндман, выступивший во вторник, 29 октября, за закрытыми дверями в Палате представителей в рамках расследования по вопросу об импичменте.

Таким образом, Александр Виндман стал первым действующим сотрудником Белого дома, нарушившим распоряжение Трампа не давать показания на эту тему в Конгрессе. Как сообщает информагентство AP, Виндман заявил, что "дважды выражал свое беспокойство тем, что президент США Трамп и его посол в ЕС Гордон Сондленд неподобающим образом склоняли украинских лидеров к тому, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена".

Кроме прочего, Виндман, по его словам, счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США. Виндман — еврейский иммигрант, приехавший в США из Советского Союза и сделавший в Штатах карьеру на военной службе.

Дональд Трамп возмутился во вторник в своем микроблоге в Twitter тем, что "люди, о которых он никогда не слышал", дают показания о его разговоре с Зеленским.

Расследование в Конгрессе против Трампа

Демократы в Конгрессе США проводят расследование по вопросу о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, подозревая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Поводом для расследования стал политический скандал, вспыхнувший в США после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что в ходе этого разговора он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал что никакого давления на него не оказывалось.