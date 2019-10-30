Посольства Израиля прекратили работу по всему миру

По данным профсоюзов, министерство финансов Израиля хочет обложить налогом, ранее свободные от этого, надбавки к зарплатам сотрудников дипведомства, работающих за рубежом.

Посольства Израиля по всему миру прекратили работу из-за забастовки, вызванной разногласиями между внешнеполитическим ведомством и министерством финансов страны. Об этом в среду, 30 октября, сообщило, в частности, дипломатическое представительство Израиля в Германии в своем Twitter.

"В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство", — говорится в сообщении.



МИД Израиля эти сообщения пока никак не комментирует. По данным профсоюзов, на которые ссылается агентство dpa, финансовое ведомство хочет обложить налогом, ранее свободные от этого надбавки к зарплатам сотрудников, работающих за рубежом. В министерстве, в свою очередь, заявили, что сотрудникам МИД, как и всем гражданам Израиля, придется платить налоги. Они "не стоят выше закона", — говорится в заявлении ведомства.

На время забастовки, отмечается далее, диппредставительства не будут оказывать услуги посетителям, вход на территорию будет закрыт. Это не касается форс-мажорных случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности граждан Израиля, находящихся за рубежом.

Не первый подобный случай



Еще в июле 2019 года около 40 израильских послов и глав консульских служб призывали к забастовке в связи масштабным сокращением бюджетов диппредставительств. "Агрессивные сокращения в оперативном бюджете представительств Израиля во всем мире" не позволят дипломатам и далее делать свою работу профессионально, — говорилось в письме, направленном тогда в МИД Израиля.

В заявлениях, синхронно опубликованных на сайтах диппредставительств Израиля в различных странах мира", сообщается: "Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время".

В 2014 году более 100 израильских диппредставительств по всему миру объявили забастовку. Сотрудники требовали повышения заработной платы.