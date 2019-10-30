Посольства Израиля по всему миру прекратили работу из-за забастовки, вызванной разногласиями между внешнеполитическим ведомством и министерством финансов страны. Об этом в среду, 30 октября, сообщило, в частности, дипломатическое представительство Израиля в Германии в своем Twitter.
"В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство", — говорится в сообщении.
1/ Die Botschaft ist wegen eines Streiks des Außenministeriums geschlossen. Aufgrund der Entscheidung des Finanzministeriums, am 21. Juli 2019 getroffene und vom Generaldirektor des Finanzministeriums unterzeichnete Vereinbarungen zu verletzen und bei den israelischen… pic.twitter.com/WnxcjS3zrm— Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 29, 2019
МИД Израиля эти сообщения пока никак не комментирует. По данным профсоюзов, на которые ссылается агентство dpa, финансовое ведомство хочет обложить налогом, ранее свободные от этого надбавки к зарплатам сотрудников, работающих за рубежом. В министерстве, в свою очередь, заявили, что сотрудникам МИД, как и всем гражданам Израиля, придется платить налоги. Они "не стоят выше закона", — говорится в заявлении ведомства.
На время забастовки, отмечается далее, диппредставительства не будут оказывать услуги посетителям, вход на территорию будет закрыт. Это не касается форс-мажорных случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности граждан Израиля, находящихся за рубежом.
Не первый подобный случай
Еще в июле 2019 года около 40 израильских послов и глав консульских служб призывали к забастовке в связи масштабным сокращением бюджетов диппредставительств. "Агрессивные сокращения в оперативном бюджете представительств Израиля во всем мире" не позволят дипломатам и далее делать свою работу профессионально, — говорилось в письме, направленном тогда в МИД Израиля.
В заявлениях, синхронно опубликованных на сайтах диппредставительств Израиля в различных странах мира", сообщается: "Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время".
В 2014 году более 100 израильских диппредставительств по всему миру объявили забастовку. Сотрудники требовали повышения заработной платы.