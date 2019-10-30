В Microsoft заявили о крупной атаке российских хакеров на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft заявила об атаке российских хакеров на антидопинговые организации по всему миру.

Корпорация Microsoft заявила об атаке российских хакеров на антидопинговые организации по всему миру.

По сообщению компании, по меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами этих атак.

Атаки, по данным Microsoft, были совершены группой под названием Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28.

"Методы, используемые в этих последних атаках, аналогичны тем, которые обычно используются Strontium для атак правительств, военных, аналитических центров, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых фирм и университетов по всему миру", — сообщили в Microsoft.

Методы Strontium включают в себя фишинг, распыление паролей, использование как открытого исходного кода, так и пользовательских вредоносных программ, уточнили в корпорации.

"Некоторые из этих атак были успешными, но большинство — нет. Microsoft уведомила всех клиентов, на которых были направлены эти атаки, и сотрудничала с теми, кто обратился за нашей помощью, для защиты скомпрометированных учетных записей или систем", — сообщили в компании.

Агентства попытались атаковать 16 сентября, сообщают в компании, "незадолго до появления сообщений о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством".

Речь идет о заявлении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу. ВАДА подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, переданными в агентство.

РУСАДА однажды уже лишали статуса в 2015 году, его вернули в сентябре прошлого года.

В Microsoft отметили, что это не первая подобная атака Strontium на спортивные организации — подобное уже происходило в 2016-м и 2018 годах. Тогда хакеры смогли получить доступ к электронным письмам спортивных и антидопинговых организаций.

Власти США подозревают группу Fancy Bear в организации кибератаки на сервера национального комитета Демократической партии в 2016 году. В США считают, что группировка связана с российскими властями. Кремль отрицает причастность к этим атакам.