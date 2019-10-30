Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян

Палата представителей в Конгрессе США во вторник, 29 октября, большинством голосов приняла резолюцию об официальном признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом. Как сообщает Reuters, ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии.

За резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 миллионов армян в Османской империи в 1915-1923 годах высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Как отмечает агентство Reuters, Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал во вторник решение Конгресса США признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом "постыдным", а также "нулем и пустотой" для правительства и народа Турции.

Вскоре после голосования по вопросу геноцида армян члены Конгресса также единогласно поддержали законопроект, согласно которому Трампу следует наложить санкции на Турцию из-за ее военного вторжения в Сирию.