Альпинисты из пожарной службы взобрались на вершину трубы и добрались до человека, однако помочь ему уже ничем было нельзя, сообщила полиция графства Камбрия. В 16:45 во вторник тело спустили на землю, и парамедики констатировали смерть на месте.

По словам инспектора полиции Мэтта Кеннерли, личность погибшего — мужчины в возрасте 50 с небольшим лет — установлена, и его семья оповещена.

Спасательные работы велись примерно с 2:20 ночи понедельника. Полиция, пожарные и скорая помощь прибыли к месту происшествия после того, как местные жители сообщили о криках и завываниях, доносившихся от трубы Диксона — достопримечательности города Карлайл в графстве Камбрия.

На видео в соцсетях видно, что человек висел вниз головой с голым торсом.

Poor man still stuck at Dixon chimney.Police have been trying to bring him down since 2:50 am but no luck so far. This just goes on to show that carlisle city council needs to be more resourceful when it comes to handling emergencies like this