Microsoft получила от Пентагона военный контракт на $10 млрд по JEDI Amazon не довольна и винит администрацию Трампа

Пентагон объявил победителем контракта на 10 млрд долларов компанию Microsoft.

Сделка касается предоставления оборонному ведомству услуг в области удаленных вычислений, а именно - создания облачной инфраструктуры хранения данных Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (JEDI) для Минобороны США.

"Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на 10 лет, если все работы будут выполнены", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте военного ведомства.

За эту сделку боролись многие крупные компании. В частности, Amazon, IBM, и Oracle. Google в 2018 году объявила о решении выйти из этого тендера.

Как отмечает Reuters, поражение в этом тендере корпорации Amazon произошло на фоне непростых отношений главы компании Джеффа Безоса и президента США Дональда Трампа.

В заявлении официального представителя Amazon Дрю Херденера говорится, что в компании обескуражены таким решением Пентагона, так как именно "платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях". Итог тендера был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений, цитирует представителя Amazon газета The New York Times.

Газета напоминает, что Amazon считалась безусловным фаворитом в этом военном тендере. Но президент США Дональд Трамп неоднократно негативно отзывался о главе корпорации Джеффе Безосе, а также говорил, что Монобороны стоит предоставить этот контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Напомним, в январе 2019 года Microsoft заключила контракт с министерством обороны США на сумму $1,76 млрд. Тот договор предусматривает поставку Пентагону корпоративных сервисов в течение пяти следующих лет (до января 2024 года).