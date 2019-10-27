Исповедь Ушакова: За мои ошибки плачу я, моя семья и партия

Нил Ушаков, лидер “Согласия” и депутат Европарламента, на конгрессе партии заявил, что чувствует ответственность за достижения и ошибки партии, поэтому не собирается уходить в сторону, передает LETA.

Нил Ушаков рассказал, что год назад партия собралась на конгресс с целью победить. Однако, этого не произошло и партия пережила ряд болезненных утрат. “Пришлось пережить потери и по своей вине, и потому, что противники были умнее, злее и большими подонками.”

Это не первый кризис “Согласия”, указал Ушаков, в 2005 году партия уже находилась в сложном положении, но ей удалось выкарабкаться. В этот раз многие ошибки были допущены из-за агрессивной экспансии партии - она боролась за власть как на национальном уровне, так и на муниципальном. Развитие требовало новых ресурсов и были допущены “болезненные ошибки с людьми на разных уровнях”.

По мнению Ушакова, кризис в Рижской думе затронул всю партию. “Я отвечаю за ошибки и плачу тем, что происходит со мной, моей семьей, но за мои ошибки платит и партия”, - сказал лидер “Согласия”. После выборов 2018 года партия стала легкой целью для нападок и столкнулась с невиданным ранее давлением, продолжил Ушаков. Он связывает задержания и статусы в уголовных делах с этим давлением.

Ушаков в своем выступлении намекнул, что партию ждут внутренние чистки и её должны будут покинуть люди, которые пришли туда ради своих алчных интересов. “Нельзя ремонтировать корабль во время бури. Нам надо найти пристань и тогда отремонтировать корабль”, - сказал политик.

Сегодня партия должна решить, кто станет следующим лидером “Согласия”. На должность претендует Янис Урбанович, Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов. Ушаков в своем выступлении похвалил Урбановича и указал, что он должен стать следующим лидером партии.

Из 498 делегатов, на конгресс прибыли 351 человек. Всего в партии состоят 3663 человека.