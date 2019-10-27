Приезд Зеленского к добровольцам на Донбасс закончился ссорой с : "Я не лох", "Я президент"

Президент Украины Владимир Зеленский, который второй день находится в городе Золотое Луганской области, где с 7 октября пробуксовывает процесс отведения сил от линии разграничения, в субботу, 26 октября, посетил бойцов добровольческого батальона, которые, как выяснилось позднее, нелегально находятся на Донбассе.

Беседа президента с этими людьми "об отводе и фронте" закончилась на повышенных тонах.

Как говорится в сообщении одного из Telegram-каналов Национального корпуса, на который ссылается УНИАН, бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть, поговорить. Глава государства заговорил о необходимости разведения сил и потребовал убрать оружие.

"Люди хотят отвода, - сказал глава государства. - И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные - они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой".

Добровольцы призвали Зеленского "оценить все риски отвода", который, по их мнению, представляет собой капитуляцию. "Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств", - парировал Зеленский.



Когда разговор зашел об акциях против разведения сил, которые несколько дней проходят на Украине, беседа продолжилась в менее дружелюбном ключе.

Военнослужащий ООС (Операцию объединенных сил) спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций "Нет капитуляции", прошедших по всей Украине: "Люди требовали встречи", - сказал доброволец, отметив, что Зеленскому передали информацию об акциях протеста на Украине и о желании участников встретиться с ним.

На это Зеленский ответил: "Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали".

"Ты со мной хочешь формализировать отношения?" - сказал Зеленский на предложение закрепить на бумаге устраивающие националистов договоренности. - Ты о чем сейчас, какая капитуляция?".

Доброволец по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору (Николаевской области) Стаднику письмо с требованием встречи с президентом. "Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции", - сказал Зеленский.

"Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.

Зеленский заявил, что ему безразлично с кем подписывать перемирие. Главное - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

Далее между президентом и националистами завязался спор на повышенных тонах, после чего глава государства вновь озвучил цель своего приезда и удалился в сопровождении советников.