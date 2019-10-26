Мария Бутина прилетела в Москву. Ее депортировали из США

Россиянка Мария Бутина, отбывавшая тюремное наказание в США, прилетела в Москву. В пятницу ее освободили из американской тюрьмы и передали сотрудникам иммиграционной службы.

В московском аэропорту Шереметьево россиянку встречали ее отец Валерий Бутин и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

У выхода для встречающих в терминале D аэропорта Шереметьево Бутину также ожидали несколько десятков журналистов. Пара корреспондентов федеральных каналов даже принесли цветы, передает наш корреспондент.

В итоге всех, кто выходил из зала международных прилетов через зону таможенного контроля, встречала толпа журналистов, некоторые пассажиры смущались и даже пытались вернуться назад в "стерильную зону" аэропорта.

Бутина вышла из раздвижных дверей зоны таможенного контроля около полудня вместе с отцом и Захаровой.

"Я очень, очень рада вернуться домой, я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, кто тратил деньги на мою защиту, спасибо огромное МИДу и дипломатам, которые за меня боролись, пробивались во все места, делали и делают все, что могли, спасибо всем общественным организациям, ребята, я не сдалась только потому что я знала, что не имею права, я просто не могу", - сказала Бутина.

"Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются", - добавила Бутина.

Затем выступил ее отец, он зачитал свое заявление с телефона и поблагодарил МИД, председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого и омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Это был один из самых коротких брифингов в моей жизни, но один из самых счастливых, - резюмировала выступление отца Бутиной Мария Захарова, - А теперь - к семье".

Ни на какие вопросы журналистов Бутина в итоге не ответила. Под прицелом десятка телекамер они с отцом сели в серебристый "Форд Транзит" и уехали.

На вопросы СМИ ответила Мария Захарова. Она заявила, что американская система делала "все для того, чтобы человек сломался", отметила, что Бутина огромное количество времени была в одиночной камере, и что ей требовалась поддержка.

Захарова отметила, что ее поразило отсутствие "тени упадничества" у Бутиной в течение всех полутора лет ее заключения.

Позднее сотрудник посольства России в Вашингтоне, посещавший Бутину в тюрьме, Михаил Гончаров сказал журналистам, что решение признать свою вину и пойти на сделку со следствием далось россиянке очень тяжело.

"Это ей далось нелегко, но это было её осознанное решение, которое необходимо чтобы выйти пораньше на свободу. Она долго думала, долго решала", - сказал он.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин не планирует встречаться с Бутиной после ее освобождения.

В чем обвинили Бутину?

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина и создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года.

Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

Бутину обвиняли в сговоре в интересах российских властей. Суть претензий состояла в том, что она пыталась создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России.

Согласно выводам следствия, у нее были амбициозные планы, но ей удалось лишь познакомиться с несколькими политиками в США и попасть на пару закрытых мероприятий.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения, согласно которой она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация - один из основных спонсоров Республиканской партии.

Обвинения в основном были основаны на связях Бутиной с бывшим российским сенатором и зам. главы Центробанка Александром Торшиным, который, по данным следствия, руководил ее действиями.

Против Торшина США ввели санкции, в его отношении проводилось расследование по поводу денег, которые он предположительно переводил НСА с целью влияния на американскую политику.

Согласно данным ФБР, в 2015 году Бутина направила имейл американскому лоббисту Полу Эрикссону, с которым она, как предполагается, встречалась и жила.

В имейле содержался проект предложения под названием diplomacy ("дипломатия"). В нем предлагалось использовать НСА для оказания влияния на внешнюю политику Республиканской партии и ее традиционно негативное отношение к российским властям.

Подобная деятельность не запрещена в США для зарегистрированных иностранных лоббистов, но Бутина в качестве иностранного агента не зарегистрировалась, поэтому ее деятельность нарушила американский закон.

В апреле 2019 года Бутина получила 18 месяцев тюрьмы по приговору американского суда - именно на таком сроке настаивали прокуроры. С лета 2018 года Бутина находится в тюрьме Александрии, штат Виргиния.

В марте Бутина попросила суд депортировать ее из США в день приговора.

В письме к судье Тане Чаткен россиянка отмечала, что отказывается от своих прав на защиту от высылки из страны. Бутина написала, что понимает свой статус - ее депортируют как иностранку, вовлеченную в криминальную деятельность и "подрывающую национальную безопасность".

Иммиграционно-таможенная служба США со своей стороны заявляла, что готова привести в исполнение решения суда о депортации Бутиной, как только получит его.