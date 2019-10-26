В грузовике с 39 телами могли находиться вьетнамцы

По меньшей мере трое из 39 человек, погибших в грузовике в английском графстве Эссекс, вероятно, были из Вьетнама.

Би-би-си стало известно о трех уроженцах этой страны, которые, как считают их родственники, могли находиться в грузовике.

Родственники сами связались с журналистами Би-би-си.

Во вторник 26-летняя Фам Тхи Ча Ми написала родителям, что задыхается. После этого на связь она больше не выходила.

Свое последнее сообщение она отправила в 22:30 во вторник - за два часа до прибытия контейнера в британский Пурфлит из Зебрюгге в Бельгии.

Брат Фам Тхи Ча Ми рассказал, что она заплатила 30 тыс. фунтов (38 тыс. долларов), чтобы ее переправили в Британию. Известно, что перед исчезновением она находилась в Бельгии.

"Моя сестра исчезла 23 октября. Она ехала из Вьетнама в Британию. Мы не можем с ней связаться. Мы опасаемся, что она находилась в том контейнере. Мы обращаемся к британской полиции с просьбой провести расследование, чтобы мою сестру вернули семье", - сказал он.

Родственники 26-летней вьетнамской девушки показали последние сообщения, которые она отправила своим родителям.

"Мне очень, очень жаль, мама и папа, что моя поездка в другую страну закончилась неудачей. Я умираю, мне нечем дышать. Я очень вас люблю, мама и папа. Мама, мне очень жаль", - написала она.

Брат Фам Тхи Ча Ми рассказал Би-би-си, что она отправилась в Британию 3 октября. Она сказала родственникам не пытаться с ней связаться, поскольку "организаторы" ее переезда запретили ей отвечать на звонки.

"Она улетела в Китай, где находилась два дня, а затем поехала во Францию. Она позвонила нам из каждой страны. В первый раз она попробовала пересечь границу Британии 19 октября, но ее поймали и отправили назад. Не знаю, в каком порту это произошло", - рассказал он.

Би-би-си также известно еще о двух пропавших гражданах Вьетнама - 26-летнем мужчине и 19-летней девушке. Контрабандисты, предположительно, вернули заплаченные им деньги родственникам погибших.

Брат 19-летней вьетнамки позвонил ей во вторник в 07:20 по бельгийскому времени. Она сказала, что садится в контейнер и собирается отключить телефон, чтобы избежать обнаружения. После этого на связь она больше не выходила.

По его словам, контрабандисты вернули деньги семье на следующий день. Также деньги вернули семье 26-летней девушки.

Полиция обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс в ночь на среду.

Поначалу следователи предположили, что все находившиеся в грузовике - граждане Китая.

Водителя задержали по подозрению в убийстве. Им оказался 25-летний ирландец Мо Робинсон.